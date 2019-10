Stasera in tv 14 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Ma cosa c’è stasera in tv 14 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 14 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – I Soliti Ignoti

21:25 – Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano

Questa sera su Rai 1 arriva una nuova replica de Il Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti. La puntata di stasera si intitola La danza del gabbiano ed è andata in onda per la prima volta il 21 marzo 2011.

Trama: Un fatto assai insolito: una mattina Fazio non si presenta al commissariato. Non si riesce a rintracciarlo in nessun modo, non è a casa, il cellulare è spento. Giunge addirittura il padre dell’ispettore, che rivela a Montalbano di essere preoccupato, perché aveva un appuntamento col figlio, che non si è presentato, e non riesce a trovarlo in nessuna maniera. Il commissario capisce che Fazio deve avere intrapreso un’indagine in solitaria, di testa sua, senza dire niente a nessuno, e probabilmente ha avuto qualche problema. Seguendo labili tracce, Montalbano individua il posto dove Fazio si era recato la sera precedente e vi trova i segni di una sparatoria. Tremendamente angosciato, non può che concludere che il suo ispettore è stato ucciso o catturato. Senza concedersi neppure un minuto di sonno, Salvo continua le indagini e finalmente viene contattato da un latitante, che ha qualcosa di importante, ma purtroppo non rassicurante, da raccontargli: presso la montagna Scibetta ha visto Fazio, ferito alla testa, nelle mani di due criminali che volevano ucciderlo gettandolo in uno dei pozzi secchi. Per Montalbano e i suoi inizia una drammatica ricerca: con la consapevolezza che con tutta probabilità il giovane ispettore è morto, Salvo fa ispezionare i pozzi secchi. Di lui però nessuna traccia e la missione del commissario Montalbano, ormai in preda all’angoscia, sarà quella di ritrovarlo, ad ogni costo, vivo.

Il finale de La danza del gabbiano

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 è in programma una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. Tanti i giochi previsti dal programma, che vedranno gli ospiti impegnati a divertirsi e a fare divertire, senza una classifica o un vincitore finale.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Storie Minime

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Presa diretta

Questa sera su Rai 3 torna Presa diretta, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Riccardo Iacona.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 stasera torna Nicola Porro con il suo Quarta repubblica, per analizzare gli ultimi fatti di politica, economia e attualità del nostro paese, con una serie di ospiti illustri.

STASERA IN TV 14 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Temptation Island Vip

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima, attesissima puntata di Temptation Island Vip, il viaggio nei sentimenti attraverso le storie di sei coppie condotto da Alessia Marcuzzi. Sono tre le coppie rimaste ancora in bilico: quella tra Serena e Pago, quella tra Gabriele e Silvia e quella tra Alex e Delia. Come finirà?

Le anticipazioni della puntata di stasera

GUIDA TV 14 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – John Rambo

Su Italia 1 questa sera è in programmazione il film John Rambo, quarto capitolo della saga con protagonista Sylvester Stallone. Nel cast anche Julie Benz e Matthew Marsden.

Trama: John Rambo, ex reduce del Vietnam, vive ormai stabilmente lungo il confine che separa la Thailandia e la Birmania passando parte del tempo a risalire il fiume Salween alla caccia di serpenti velenosi. La vita apparentemente quiete dell’ex soldato è stravolta dall’arrivo di un gruppo di volontari cristiani che vorrebbero portare delle scorte di medicinali ad una tribù locale vessata dal regime militare del posto e per farlo vorrebbero l’aiuto di Rambo. Quando un gruppo di guerriglieri proverà ad ostacolare questi missionari, Rambo riunirà una squadra di mercenari nel tentativo di soccorrerli avviando uno scontro che appare già in partenza arduo.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 14 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy – 15a Stagione

Questa sera su La 7 torna Grey’s Anatomy con un episodio della 15esima stagione.

PROGRAMMI TV 14 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv domenica 13 ottobre, programmi e film: Imma Tataranni, Live – Non è la D’Urso Stasera in tv sabato 12 ottobre, programmi e film: Italia-Grecia, N.C.I.S., Adaline – L’eterna giovinezza Stasera in tv giovedì 10 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo, Eurogames, X Factor

19:25 – Cuochi d’Italia

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età

21:25 – 007 – Vendetta privata

Su Tv8 questa sera va in onda il film 007 – Vendetta privata, con Timothy Dalton, Robert Davi, David Hedison, Carey Lowell, Robert Brown, Desmond Llewelyn.

Trama: Per vendicare un amico dato in pasto agli squali, Bond si infiltra, contro il volere dei suoi capi, nell’organizzazione di un boss della droga.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:05 – 1994 Ep. 4

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bohemian Rhapsody

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Bohemian Rhapsody, il biopic sulla vita del grandissimo frontman dei Queen, Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek. La pellicola, nel 2019, ha vinto quattro Premi Oscar e due Golden Globe.

Trama: Dalla genesi della band alla consacrazione sul palco del Live Aid, la storia di uno dei gruppi rock più amati di tutti i tempi.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 14 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

15:30 – Tennis: ATP Stoccolma (diretta)

22:00 – Beli&Gallo la nostra NBA

Su Sky Sport Uno questa sera è in programmazione il torneo di tennis ATP di Stoccolma. Al termine della diretta, il racconto dell’NBA secondo Belinelli e Gallinari.

SKY UNO

20:05 – Mara impara: la nuova musica – 1^TV

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Questa sera su Sky Uno va in ondain prima tv torna Hell’s Kitchen USA, con protagonista il burbero Gordon Ramsay.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI