Montalbano – La danza del gabbiano: trama e finale della puntata di stasera su Rai 1

Stasera, lunedì 14 ottobre 2019, su Rai 1 si rinnova l’appuntamento settimanale con le repliche de Il commissario Montalbano: la puntata di oggi si intitola La danza del gabbiano e ha una trama molto particolare, visto che racconta l’improvvisa sparizione di uno dei più fidati collaboratori del protagonista, ovvero l’ispettore Fazio.

Il film, diretto come sempre da Alberto Sironi e basato sui romanzi di Andrea Camilleri, fa parte dell’ottava stagione della fiction dedicata a Montalbano ed è andato in onda, in prima tv, nel marzo 2011.

“La danza del gabbiano”: il cast e le curiosità sull’episodio di Montalbano di stasera

Vediamo insieme la trama dell’episodio La danza del gabbiano de Il Commissario Montalbano e, per i più curiosi, anche il finale, con tanto di colpo di scena.

Montalbano – La danza del gabbiano: la trama della puntata di stasera

Montalbano, in questa puntata, deve fronteggiare la sparizione di un uomo. Non uno qualsiasi però, bensì l’ispettore Fazio, suo fidato collaboratore. In commissariato, infatti, si reca il padre dell’ispettore, spiegando a Montalbano che non ha più tracce del figlio, che non si è presentato all’appuntamento che avevano.

La sera prima, inoltre, Salvo aveva telefonato a Fazio, chiedendogli di recarsi al porto. Da allora, il cellulare dell’ispettore è rimasto spento e Montalbano si convince che al suo collega sia capitato qualcosa di pericoloso. Secondo il commissario, Fazio stava seguendo un’indagine privata, della quale nessun altro poliziotto era stato messo al corrente.

Così, Salvo e Mimì si mettono sulle tracce di Fazio. Si recano al porto, dove ricevono una soffiata: pare che l’ispettore sia stato visto l’ultima volta sul monte Scibetta, vicino a un pozzo, in compagnia di alcune persone. Il commissario, temendo che Fazio sia stato ucciso, sale sul monte: nel pozzo trova due cadaveri, ma non Fazio. Sarà a questo punto che Salvo dovrà aguzzare davvero l’ingegno per ricostruire cosa è successo al suo amico e collega.

I due episodi della stagione 2019 de Il Commissario Montalbano

Montalbano – La danza del gabbiano: il finale di puntata

Attenzione: SPOILER!

Poco dopo il sopralluogo al monte Scibetta, Montalbano riesce a trovare Fazio: l’ispettore si trova in una caverna, ferito e molto spaventato. Dopo essere stato tratto in salvo, Fazio rivela di essere andato al porto per incontrare un suo amico di infanzia, Filippo Manzella, che doveva fargli delle rivelazioni.

Una volta arrivato sul posto, però, Fazio è stato raggiunto da alcune persone, che lo hanno trascinato sul monte per tentare di gettarlo nel pozzo. Manzella, gli spiega Montalbano, è uno dei due uomini trovati morti proprio all’interno del pozzo.

Potrebbero interessarti Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2019 Stasera tutto è possibile: gli ospiti della quinta puntata, in onda il 14 ottobre 2019 su Rai 2 Presa Diretta, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 14 ottobre 2019 su Rai 3

Durante un sopralluogo nella casa di Manzella, il commmissario trova una lettera scritta proprio dall’uomo. Nella missiva, Manzella spiega di aver scoperto casualmente, con il suo telescopio, un traffico d’armi al porto. A guidare le operazioni era Franco Sinagra, compagno – violento e gelosissimo – della transessuale Giovanna. È grazie a questa rivelazione che Salvo può recarsi a casa di Sinagra, dove trova il telescopio di Manzella. Una prova inconfutabile.

Montalbano vi aspetta con La danza del gabbiano su Rai 1 a partire dalle ore 21:25.

Dove vedere Montalbano in streaming