Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano, stasera la replica su Rai 1: trama, cast e streaming

Il lunedì di Rai 1, ormai da qualche mese, è monopolizzato dal programma che più di tutti, dopo Sanremo, riesce a stravincere la quotidiana battaglia degli ascolti tv: stiamo parlando ovviamente de Il Commissario Montalbano che stasera, 14 ottobre 2019, torna con la replica dell’episodio La danza del gabbiano.

Si tratta di una puntata andata in onda per la prima volta il 21 marzo 2011 e che vede, come sempre, Luca Zingaretti nel ruolo del Commissario Salvo Montalbano, personaggio scaturito dalla florida penna del compianto Andrea Camilleri.

I due episodi della stagione 2019 de Il Commissario Montalbano

Montalbano – La danza del gabbiano fa parte dell’ottava delle tredici stagioni della fiction ed è pronto come sempre ad appassionare milioni di telespettatori. Vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’episodio, in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21:25.

Montalbano – La danza del gabbiano: la trama del film

Il titolo dell’episodio è dovuto al fatto che, nella prima scena, Montalbano assiste alla morte di un gabbiano in spiaggia. Un movimento, quello dell’uccello, che gli ricorda stranamente una danza. Quando va a lavoro, però, il commissario si rende conto che l’ispettore Fazio non c’è. Il suo collaboratore non si presenterà per tutto il giorno e nessuno riuscirà a contattarlo in nessun modo.

Salvo Montalbano allora si preoccuperà moltissimo, convinto che Fazio abbia intrapreso un’indagine solitaria, e temerà che possa essere addirittura morto. Così, dovrà dare sfogo a tutte le sue capacità e con le sue intuizioni inizierà un’indagine che lo porterà fino alle tracce di una sparatoria, avvenuta sul luogo in cui Fazio si trovava la sera prima.

Il protagonista, allora, sacrificherà persino il sonno per capire che fine ha fatto il suo collaboratore: è convinto sia stato rapito o ucciso e questo non gli dà pace. Anche perché una soffiata, arrivata da un latitante, va proprio in questa direzione.

Il finale de La danza del gabbiano. Attenzione: spoiler!

Il cast completo del film

Il cast fisso di Montalbano, anche nell’episodio La danza del gabbiano, è composto da Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), Cesare Bocci (Domenico – Mimì – Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio), Angelo Russo (Agatino Catarella) e Marcello Perracchio (dottor Pasquano).

Per quanto riguarda gli attori che recitano solo nella puntata La danza del gabbiano del Commissario Montalbano, ecco l’elenco completo:

Potrebbero interessarti Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2019 Stasera tutto è possibile: gli ospiti della quinta puntata, in onda il 14 ottobre 2019 su Rai 2 Presa Diretta, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 14 ottobre 2019 su Rai 3

Ilenia Maccarrone – Angela

Sebastiano Rapisarda – Carmine Fazio

Giuseppe Di Maura – medico

Davide Lo Verde – agente Galluzzo

Alfredo Libassi – Vittorio Carmona

Morgana Gargiulo – la trans Giovanna Lonero

Raimondo Todaro – agente Sassu

Roberto Nobile

Monica Dugo

Ornella Giusto

Matilde Piana

Raniela Ragonese

Marco Paolo Tucci

Concetta Lazzaro

Aldo Messineo

Domenico Munzone

Massimo Procopio

Montalbano – La danza del gabbiano: dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv la puntata? Montalbano va in onda in replica su Rai 1 stasera, 14 ottobre 2019, a partire dalle 21,25. Il primo canale della Rai è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 101 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Montalbano – La danza del gabbiano grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. La danza del gabbiano sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming