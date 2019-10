Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 14 ottobre 2019

Anche per questo lunedì torna l’appuntamento in prima serata con Stasera tutto è possibile. Il programma, promosso da Carlo Freccero, è condotto da Stefano De Martino, volto ben noto della secondo canale Rai (poiché reduce dalla conduzione di Made in Sud) che ha deciso di portare nella casa degli italiani nuove risate e tanti ospiti.

A partire dalle ore 21:20, Stasera tutto è possibile andrà in onda con la quinta puntata questo lunedì (14 ottobre 2019).

Vediamo insieme le anticipazioni della quinta puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della quinta puntata

Realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, Stasera tutto è possibile è un comedy show registrato presso l’Auditorium di Napoli.

Gli ospiti della puntata di oggi

La precedente puntata di Stasera tutto è possibile ha registrato 1.7 milioni di telespettatori, confermandosi un buon investimento di Rai 2.

Questa sera, per la quinta puntata, vedremo diversi ospiti animare il palcoscenico del programma. Il tema da affrontare è il “cooking” e i protagonisti saranno i seguenti: Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Travassi.

Tutti gli ospiti che parteciperanno a questa quinta puntata si divertiranno con i giochi previsti dal format, in particolare con la Stanza inclinata. E ancora vedremo Alphabody, Segui il labiale, da StepBurger fino a Speed Quiz.

Non è una gara, non si vincono premi, semplicemente si passa insieme una bella serata all’insegna della risata e del buonumore.

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli ed è diretto da Sergio Colabona.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per oggi, lunedì 14 ottobre 2019, alle 21,20 su Rai 2.