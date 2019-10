Stasera tutto è possibile, gli ospiti della quinta puntata del programma di Rai 2 | Lunedì 14 ottobre 2019

Questo lunedì, 14 ottobre 2019, torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, la trasmissione di Rai 2 condotta da Stefano De Martino.

Focus del programma è quello di divertirsi attraverso giochi esilaranti che vedranno protagonisti tanti ospiti. Non si tratta dunque di una competizione vera e propria, del resto non c’è un vero vincitore.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Il tema dominante della puntata di oggi è il “cooking”, per cui tutte le coreografie, i giochi e le musiche saranno ispirati al mondo della cucina. Per gli ospiti di Stasera tutto è possibile sarà necessaria tanta improvvisazione. L’unico obiettivo della trasmissione resta quello di divertirsi e divertire il pubblico da casa.

Vediamo insieme chi saranno gli ospiti della quinta puntata di Stasera tutto è possibile, in onda il 14 ottobre 2019 su Rai 2.

Le anticipazioni della terza puntata di Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile ospiti 14 ottobre: Enzo Salvi

Enzo Salvi, uno degli ospiti di Stasera tutto è possibile, è un cabarettista e comico italiano. L’abbiamo visto recitare in tantissimi film comici come Vacanze di Natale 2000, Natale sul Nilo, Matrimonio alle Bahamas. Di recente al cinema è arrivato con Riccione e Natale a Roccaraso.

In tv Enzo Salvi ha preso parte a Un medico in famiglia 10, Din Don – Una parrocchia in due, Notte prima degli esami ’82 e Piper, mentre di programmi televisivi possiamo menzionare Caduta Libera, L’isola dei famosi 2016 e Zero e Lode! Speciale Telethon.

Stasera tutto è possibile, ospiti 14 ottobre: Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande è un attore, sceneggiatore e regista di Napoli. Nato a teatro (è figlio di Antonio Casagrande, che faceva parte della compagnia di Eduardo De Filippo), l’attore è divenuto celebre grazie al sodalizio con l’amico e collega Vincenzo Salemme.

Negli anni, ha preso parte a tantissime commedie campioni d’incassi e si è specializzato anche dietro alla macchina da presa.

Stasera tutto è possibile, ospiti del 14 ottobre: Francesco Paolantoni

Torna ancora una volta Francesco Paolantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud.

Ma prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Stasera tutto è possibile, ospiti 14 ottobre: Leonardo Fiaschi

Leonardo Fiaschi è un altro ospite di Stefano De Martino della puntata di questa sera. La sua prima imitazione è stata quella di Adriano Celentano, ma è conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte a “Colorado” e “Tale e Quale Show”.

Fiaschi si definisce un “pazzo, rompiscatole, sognatore, volubile, ipocondriaco”.

Tra gli altri programmi, l’abbiamo visto in Italia’s Got Talent, Domenica In e Diletta Gol. Tra le curiosità che lo riguardano, ha imitato al telefono Papa Francesco durante lo scherzo che ha visto vittima Paolo Brosio da parte de Le Iene.



Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Stasera tutto è possibile, ospiti 14 ottobre: Elenoire Casalegno

Un’altra ospite di Stasera tutto è possibile è Elenoire Casalegno, la cui carriera nel mondo dello spettacolo è partita nel 1995, con la conduzione del programma musicale Jammin. Ha lavorato anche al fianco di Raimondo Vianello in “Pressing” e con Lello Arena in “Scherzi a parte”.

Sul grande schermo, la Casalegno è arrivata per la prima volta nel 1998 con il film “Paparazzi”. Inoltre, in tv l’abbiamo vista ospite fissa di Domenica Cinque, presente al Saturday Night Live from Milano e come concorrente al Grande Fratello Vip. La Casalegno è anche opinionista di Live – Non è la D’Urso.

Stasera tutto è possibile, ospiti 14 ottobre: Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 11, ma è anche un ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Nel 2018 ha preso parte anche a Tale e Quale Show di Rai 1.

Conosciuta come influencer e opinionista di Barbara D’Urso, Guendalina è mamma di Gaia, Chloe e di Salvatore.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per oggi, lunedì 14 ottobre 2019, alle 21,20 su Rai 2.