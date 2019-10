Temptation Island Vip 2019: le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera 14 ottobre

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip volge ormai quasi al termine. Stasera, lunedì 14 ottobre 2019, assistiamo di fatto all’ultima puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Mai come in questa puntata, assisteremo a colpi di scena e grandi emozioni, perché per le tre coppie rimaste in gara è il momento di tirare le somme con il falò di confronto definitivo. Per questo c’è grande attesa per conoscere le anticipazioni della puntata di stasera.

Le tre coppie ancora a Temptation Island Vip 2019 sono Gabriele Pippo e Silvia Tirado, Alex Belli e Delia Duran, Pago e Serena Enardu. Tutti e tre dovranno vedersi per l’ultimo falò e decidere se tornare a casa insieme o dirsi addio per sempre.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni ultima puntata | Pago e Serena

Tante emozioni, anche contrastanti, in quest’ultima puntata di Temptation Island Vip. Per le tre coppie, dopo i 21 giorni trascorsi separati nel villaggio dell’Is Morus Relais, è il momento di prendere una decisione finale. La loro storia è ancora solida e viva o dopo queste tre settimane hanno capito che è meglio lasciarsi?

Nella puntata di oggi, 14 ottobre 2019, assisteremo innanzitutto alla second a parte del falò tra Pago e Serena Enardu. Per loro l’esperienza al reality di Canale 5 non è stata certo facile, visto che l’ex tronista si è notevolmente avvicinata al tentatore Alessandro Graziani.

Tra i due la complicità è evidente, e questo ha provocato parecchia sofferenza al cantante. Già dalla prima parte del falò, abbiamo visto come Pago cercherà di sapere dalla sua fidanzata se da parte sua ci sia un reale interesse nei confronti di Alessandro.

Un confronto a tratti duro, che però potrebbe avere une sito inaspettato. I due stanno insieme da sei anni e mezzo: decideranno di uscire insieme o separati?

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni ultima puntata | Gabriele e Silvia

Un’altra coppia chiamata a confrontarsi e decidere cosa fare della propria storia è quella composta da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. La loro relazione sembra già vacillare, nonostante siano entrati nel programma condotto da Alessia Marcuzzi solo in un secondo momento.

Il figlio di Pippo Franco, in effetti, ha da subito scherzato in maniera disinvolta con parecchie ragazze presenti nel villaggio. Entrambi, dopo il falò, arriveranno a conclusioni inaspettate: il faccia a faccia li avrà aiutati a fare chiarezza sulla loro relazione.

C’è da dire d’altronde che anche Silvia Tirado si è avvicinata notevolmente ad un ragazzo single, Valerio Maggiolini. I due si sono scambiati evidenti effusioni davanti alle telecamere, tanto che Gabriele, assistendo ad alcune immagini, ha parlato di uno spettacolo “pirotecnico”, alludendo all’assurdità di quanto visto.

Durante il falò di confronto, Gabriele scoppierà a piangere e Silvia rimarrà senza parole, tanto che Alessia Marcuzzi la inciterà ad aprirsi e parlare liberamente.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni ultima puntata | Alex e Delia

L’ultima coppia rimasta in gara è quella composta da Alex Belli e Delia Duran. Anche loro due sono entrati nel programma solo da poche settimane, ma sin da subito abbiamo assistito a momenti di forte gelosia.

Un falò davvero infuocato, dopo il ballo tra la sudamericana e il single Riccardo. La vicinanza tra Delia e il tentatore ha mandato l’attore su tutte le furie: la coppia riuscirà a ritrovare la serenità o i due arriveranno a lasciarsi?

Nella scorsa puntata Alex Belli ha improvvisamente abbandonato il falò, cercando di raggiungere la fidanzata. L’attore l’accusa di non prendersi le proprie responsabilità, e di vivere come in una realtà tutta sua. La Duran inizialmente prova a non reagire e a giustificarsi, ma quando i video si fanno davvero compromettenti, scoppierà a piangere.

Per vedere come andranno a finire le cose per le tre coppie rimaste nell’ultima puntata di Temptation Island Vip, basta collegarsi stasera 14 ottobre 2019 dalle 21.25 su Canale 5.

