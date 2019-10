Presa Diretta, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda lunedì 14 ottobre 2019 su Rai 3

Torna l’appuntamento con Presa Diretta questo lunedì, 14 ottobre 2019, che conclude il ciclo di puntate in casa Rai.

In quest’ultima puntata il programma di Riccardo Iacona ci conduce nuovamente nella stagione delle vertenze industriali che agitano il mondo del lavoro.

Ma quali sono le anticipazioni della puntata in onda questa sera? Di seguito, ecco di cosa si parlerà a Presa Diretta e quali saranno gli ospiti.

Presa Diretta, le anticipazioni della puntata di stasera

Nella puntata in onda questa sera, lunedì 14 ottobre 2019, si parte dall’ex Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal: Presa Diretta vuole capire a che punto è la bonifica dell’impianto siderurgico più grande d’Europa, tra la necessità di tutelare la salute e quella di salvare il posto di lavoro.

Per la prima volta in tv, il Vice Presidente e Amministratore Delegato di ArcelorMittal Italia – Matthieu Jehl – si lascerà intervistare in esclusiva dai microfoni di Presa Diretta, parlando dei piani dell’azienda per il futuro dell’impianto a Taranto.

E poi Presa Diretta racconterà della storia del Portogallo: un paese che nel 2012 aveva sfiorato il default e subito durissime misure di austerity in cambio degli aiuti dall’Europa, ma che poi ha ottenuto il suo riscatto sociale ed economico con una vera e propria rinascita. Come ha fatto il Portogallo a rimettere a posto i conti dicendo no all’austerity? Se ne discuterà con Riccardo Iacona.

Presa Diretta, gli ospiti della puntata in onda il 14 ottobre 2019

Quali saranno gli ospiti di questa sera? Nello studio di Riccardo Iacona vedremo il sindaco di Taranto – Rinaldo Melucci – pronto ad accogliere le preoccupazioni e le richieste dell’amministrazione cittadina riguardo la politica e il polo siderurgico.

Ancora, in studio di Presa Diretta vedremo gli ex dipendenti del colosso dei call center, Almaviva.

Partirà poi un reportage su un’epidemia dimenticata con la campagna #HIVSPEZZIAMOLACATENA: HIV, 10 al giorno. Oggi in Italia sono 3600 le nuove diagnosi di Hiv all’anno, 10 al giorno. Nonostante gli incredibili progresi della medicina, oggi si muore ancora di Aids, come si ferma l’epidemia?

Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 14 ottobre 2019, in prima serata ore 21:45 su Rai 3.