John Rambo, il quarto film della saga con Sylvester Stallone: trama, cast e streaming

Sylvester Stallone non ne ha mai abbastanza del suo Rambo: non a caso, nel 2019 ha portato il suo amato personaggio anni ’80 al Festival di Cannes in anteprima ed è poi approdato nelle sale cinematografiche con un quinto capitolo intitolato semplicemente Rambo V.

John Rambo non è altro che il quarto capitolo dell’amata saga iniziata nel 1982 con protagonista un (all’epoca) giovane e promettente Sylvester Stallone. Questa pellicola è stata dedicata all’attore Richard Crenna, venuto a mancare nel 2003 e che nei primi tre film della saga ha interpretato Samuel Trautman.

Ma di cosa parla John Rambo? Qual è la trama? E chi (ri)vediamo nel cast?

John Rambo, la trama del film

Rambo ha una nuova missione da compiere nel suo quarto film. Un gruppo di volontari cristiani lo assolda in Thailandia affinché li guidi nella risalita del fiume Salween (Birmania).

Il paese è afflitto da uno dei più longevi conflitti della storia tra il regime militare birmano e i Karen (gruppo etnico locale).

L’obiettivo della missione che coinvolge Rambo (che da tempo aveva abbandonato le armi) è consegnare dei medicinali a una tribù nei pressi di Burma ma, quando i missionari non tornano indietro dalla missione, Rambo assembla una squadra di mercenari per andare in loro soccorso.

John Rambo, il cast del film

Chi vediamo nel cast di John Rambo? Il protagonista indiscusso da cui prende nome la pellicola è interpretato ancora una volta da Sylvester Stallone, un attore che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni sicché – come abbiamo già spiegato prima – è tornato anche nel 2019 al cinema con l’ultimo capitolo di Rambo.

Ma lo sapevate che Stallone nel 1990 confermò il suo scetticismo riguardo un ulteriore film su Rambo? Il distacco tra il terzo e il quarto film è di ben vent’anni (Rambo III è uscito nel 1988) e secondo alcune fonti (mai confermate) pare che il ritardo nell’uscita della pellicola fosse dovuto al calo di popolarità della saga. Ma è stato proprio Stallone a riproporre il progetto nel 2002, le riprese sono poi partite nel 2007.

Al suo fianco in questo quarto capitolo vediamo Julie Benz che interpreta Sarah Miller e Matthew Marsden che interpreta Schoolboy.

Ancora, nel cast del film ci sono Graham McTavish, Reynaldo Gallegos, Jake La Botz, Tim Kang, Maung Maung Khim, Paul Schulze, Ken Howard, Sai Mawng e Linden Ashby.

Potrebbero interessarti Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2019 Stasera tutto è possibile: gli ospiti della quinta puntata, in onda il 14 ottobre 2019 su Rai 2 Presa Diretta, le anticipazioni della puntata in onda lunedì 14 ottobre 2019 su Rai 3

John Rambo, dove vedere in tv e in streaming il film

Ma dove vedere John Rambo? Il quarto capitolo dell’amata saga con il valoroso combattente va in onda lunedì 14 ottobre 2019 in prima serata su Italia 1, ore 21:20. Chi vuole seguire il film in tv può sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o anche al tasto 506.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay, scegliendo la diretta di Italia 1. Dovete soltanto registrarvi o accedere se l’avete già fatto alla piattaforma con le vostre credenziali e seguire il film tramite smartphone, tablet o pc.