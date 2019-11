Stasera in tv 14 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, giovedì 14 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv, giovedì 14 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 14 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 5

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Un passo dal cielo 5, dal titolo “Il figlio”, con Daniele Liotti.

Trama: Le conseguenze di quanto successo in Germania si fanno sentire tanto su Neri quanto su Vincenzo, costringendo entrambi a fare i conti con tutto quello che è rimasto in sospeso nelle loro vite. E proprio quando i nodi vengono finalmente al pettine, Francesco, Vincenzo, Emma, Eva, Isabella, Valeria, Klaus e Kroess sono costretti a prendere delle decisioni definitive.

Un passo dal cielo 6 si farà?

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – The Avengers

Questa sera su Rai 2 arriva il film The Avengers, primo capitolo della fortunata saga sui supereroi Marvel con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Stellan SkarsgÅrd, Tom Hiddleston, Clark Gregg, Gwyneth Paltrow, Jenny Agutter.

Trama: Quando un pericolo inaspettato minaccia la sicurezza a livello globale, Nick Fury, il Direttore dell’agenzia Internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come SHIELD, avrà bisogno di una squadra per salvare il mondo dal baratro del disastro. Inizia così in tutto il mondo una difficile ricerca dei componenti del team. The Avengers è basato sull’omonima celebre serie a fumetti della Marvel pubblicata per la prima volta nel 1963 e considerata ancora oggi una pietra miliare dei comics.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – A raccontare comincia tu

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di A raccontare comincia tu, il programma di interviste a personaggi del mondo dello spettacolo condotto da Raffaella Carrà.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Questa sera su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, programma di approfondimento sull’attualità condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 14 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Adrian

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Adrian dopo la lunga interruzione. Torna dunque Adriano Celentano, con tantissimi ospiti, prima di lasciare la linea a un nuovo episodio del cartoon che ha per protagonista il suo alter-ego.

Le polemiche dopo la prima puntata di Adrian

GUIDA TV 14 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – The Transporter

Su Italia 1 questa sera va in onda il film The Transporter, pellicola d’azione del 2002 con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand.

Trama: un ex militare ora come professione fa il corriere. Preciso e metodico, agisce e interagisce con i suoi clienti con poche semplici regole. Un giorno però il pacco da trasportare è vivo, e sarà lui a infrangere le sue regole di ferro.

PROGRAMMI TV 14 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 torna Piazzapulita, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro paese, condotto come sempre da Corrado Formigli e con l’intervento di moltissimi ospiti.

PROGRAMMI TV 14 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 13 novembre, programmi e film: Prodigi, Oltre la soglia Stasera in tv martedì 12 novembre, programmi e film: Enrico Piaggio, Il collegio, Le Iene Stasera in tv lunedì 11 novembre 2019, programmi e film: Montalbano, Live – Non è la d’Urso

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 4 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Spider-Man 2

Su Tv8 questa sera va in onda il film Spider-Man 2, con Kirsten Dunst, Tobey Maguire, Alfred Molina.

Trama: Sono trascorsi un paio di anni da quando Peter Parker , memore delle esperienze passate in cui ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà di riuscire a conciliare la vita normale con quella da supereroe, ha preso la decisione di rinunciare a Mary Jane, la ragazza che ama da sempre, per dedicarsi completamente all’essere Spider-Man. Intanto il suo amico Harry Osborne è sempre accecato dalla voglia di vendicare la morte del padre uccidendo l’Uomo Ragno. Nel momento in cui Peter prova ad essere una persona normale, ecco che il suo destino torna a ricordagli che “da un grande potere derivano grandi responsabilità”. Un nuovo nemico infatti, il Doctor Octopus, minaccia la città e solo lui può fare qualcosa per fermarlo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – Se son rose

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un viaggio a quattro zampe

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il filmUn viaggio a quattro zampe, uscito al cinema quest’anno, con Jonah Hauer-King, Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi.

Trama: Un cane affronta da solo un viaggio di oltre 400 miglia dopo che viene separato dall’amato umano Lucas, un aspirante studente di medicina e volontario in ospedale.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 14 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

21:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

Anche su Sky Sport Uno stasera va in onda il torneo con i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio. Lo scorso anno hanno vinto Alexander Zverev e, nel doppio, M. Bryan/Sock.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 20 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:15 – X Factor 2019 Live 4

Questa sera su Sky Uno va in onda in diretta il quarto Live di X Factor 2019: chi verrà eliminato stasera?

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI