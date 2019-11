The Transporter: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, giovedì 14 novembre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda The Transporter, film del 2002 per la regia di da Corey Yuen e Louis Leterrier. Prodotta da Luc Besson, la pellicola vede come protagonista Jason Statham e ha dato vita a due seguiti, Transporter: Extreme (2005) e Transporter 3 (2008).

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

The Transporter film: la trama

Il film racconta la storia di Frank Martin, soldato delle forze speciali specializzato nel trasporto di pacchi supersegreti, che viene pagato per portare una grande borsa a destinazione. Col passare del tempo, però, nella sua mente prende corpo il sospetto che dentro ci sia una persona e, infrangendo la sua regola di non aprire mai i pacchi, scopre che i suoi sospetti erano reali.

Così decide di aiutare la ragazza cinese, di nome Lai, che era rinchiusa nella borsa e, con l’aiuto dell’ispettore di polizia Tarconi, ferma il traffico illegale di cinesi in territorio francese.

The Transporter film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jason Statham – Frank Martin

– Frank Martin Shu Qi – Lai

– Lai Matt Schulze – Darren ‘Wall Street’ Bettencourt

– Darren ‘Wall Street’ Bettencourt François Berléand – Tarconi

– Tarconi Ric Young – Mr. Kwai

– Mr. Kwai Doug Rand – Leader

– Leader Didier Saint Melin – Boss

The Transporter film: il trailer

Ecco il trailer del film:

The Transporter film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere The Transporter in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 14 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

