Un passo dal cielo 6 si farà? Le indiscrezioni sulla nuova stagione. Cosa sappiamo finora

Avete appena finito di vedere l’ultima puntata di Un passo dal cielo 5 e vi chiedete se si farà la stagione numero 6 della popolare fiction con Daniele Liotti? Non siete gli unici.

Le avventure di Francesco Neri e tutti gli altri protagonisti della serie tv di Rai 1 hanno appassionato milioni di telespettatori in questa stagione. Ognuna delle dieci puntate di Un passo dal cielo 5, infatti, ha ottenuto ottimi riscontri in termini di ascolti tv. A dimostrazione che la trama si è rivelata interessante e soprattutto funzionale ai gusti dello spettatore medio Rai.

Per questo motivo, c’è grande attesa per capire se Un passo dal cielo 6 vedrà mai la luce. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Rai, che non sono ancora arrivate, vediamo tutto quello che si sa finora.

Un passo dal cielo 6 si farà? Le ottime indicazioni degli ascolti tv

Al momento, ci sono molti presupposti affinché si giri una nuova stagione della fiction. Come ormai tutti i telespettatori hanno imparato, molto spesso il vero giudice che decide sul rinnovo o meno di una serie tv è l’Auditel. E Un passo dal cielo 5 ha superato a pieni voti l’esame.

Era il 12 settembre quando la prima puntata esordiva con 4,3 milioni di spettatori. Un trend che Un passo dal cielo 5 è stato capace di mantenere per tutte le altre puntate della serie, che sono sempre oscillate tra i 3,7 e i 4,4 milioni di telespettatori.

Numeri, questi, che hanno sempre permesso a Rai 1 di battere il principale competitor, ovvero Canale 5. Il pubblico italiano ha anche dimostrato di aver gradito, senza grossi patimenti, il passaggio da Terence Hill (protagonista nelle prime tre stagioni) a Daniele Liotti. Come anche il cambio di format: nella quinta stagione, infatti, è stata abbandonata l’idea di avere un caso da risolvere per ogni puntata, per lasciare spazio a una storia unica che si è snodata per tutta la stagione.

Insomma, se dipendesse solo dagli ascolti tv, Un passo dal cielo 6 si farebbe eccome. Ma al momento non si sa ancora nulla. Anche gli attori protagonisti non si sono sbottonati al riguardo.

Non resta dunque che aspettare. Ma nell’attesa di una possibile stagione numero 6 di Un passo dal cielo, ci si può consolare con le repliche della quinta, disponibili in streaming su RaiPlay.

