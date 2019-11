Stasera in tv 11 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 11 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 11 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata, sempre in replica, de Il commissario Montalbano. L’episodio di stasera si intitola Il sorriso di Angelica ed è stato trasmesso per la prima volta il 15 aprile 2013.

Trama: Nel corso della notte sono stati svaligiati la casa al mare e il lussuoso appartamento di Carlo e Caterina Peritore. I ladri sapevano che la coppia si trovava in villeggiatura per il fine settimana. Li hanno addormentati con un gas, hanno svaligiato il villino e infine sono andati a saccheggiare la loro abitazione. Il tutto è stato compiuto con particolare sapienza e destrezza; i ladri, infatti, non hanno lasciato neppure un’impronta. Montalbano intuisce subito che i ladri devono essere persone che conoscono bene i Peritore e in breve riesce a collegare quest’ultimo furto ad un altro commesso qualche giorno prima ai danni dell’avvocato Lojacono e della dottoressa Vaccaro e che è avvenuto con la stessa identica modalità di quello subito dai Peritore. Di seguito emerge inoltre che, non solo i Peritore conoscono bene le altre due vittime di furti – Lojacono e Vaccaro -, ma che tutti appartengono a una ristretta cerchia di amici, una sorta di clan composto da gente assai ricca e in vista.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino con tantissimi ospiti e divertimento assicurato. Il programma originariamente doveva avere sei puntate e concludersi il 21 ottobre, ma gli ottimi risultati in termini di ascolti tv hanno spinto la Rai a produrre altri tre episodi. Stasera, dunque, sarà l’ultimo appuntamento con lo show.

Gli ospiti di stasera

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, con nuove inchieste e servizi. Conduce, come sempre, Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento con Quarta repubblica, il programma di approfondimento sui principali temi di attualità condotto come sempre da Nicola Porro.

STASERA IN TV 11 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Live Non e’ la d’Urso

Su Canale 5 va in onda l’ennesima puntata di Live Non e’ la d’Urso, il programma serale condotto da Barbara d’Urso con tanti ospiti.

Gli ospiti di stasera

GUIDA TV 11 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – La maledizione della Prima Luna

Su Italia 1 questa sera un tuffo nel passato con il film La maledizione della Prima Luna, primo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi con un fantastico Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Jonathan Pryce.

Trama: XVII secolo. Il pirata Barbossa assalta e saccheggia la città di Port Royal e rapisce la bella Elizabeth, figlia del governatore. In suo aiuto accorre Will Turner, amico d’infanzia della ragazza, che per salvarla si allea al pirata vagabondo Jack Sparrow a cui Barbossa ha rubato la nave, la Perla Nera. A bordo della nave più veloce della flotta britannica, la HMS Interceptor, i due si mettono sulle tracce del temibile pirata scoprendo che lui e il suo equipaggio sono vittime di una maledizione. Sono condannati a vivere come non-morti e si trasformano in scheletri nelle notti di luna piena.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 11 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Grey’s Anatomy, la serie tv del genere medical: quello di stasera è l’episodio numero 13 della 12esima stagione.

PROGRAMMI TV 11 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:25 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Caccia spietata

Su Tv8 questa sera va in onda il film Caccia spietata, del 2006, con Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Xander Berkeley, Ed Lauter, Tom Noonan.

Trama: Gideon viaggia in solitario tra le montagne rocciose a ridosso della Guerra civile americana. Ferito e braccato da un gruppo di uomini guidati da Carver, sfugge ai suoi inseguitori con abilità, dando luogo a una caccia all’uomo tra deserti e praterie. Vecchi rancori e storie del passato esplodono nell’inevitabile faccia a faccia tra Gideon e Carver.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Ti presento Sofia

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Se son rose

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, Se son rose, con l’attore e regista toscano, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi.

Trama: una commedia su un eterno Peter Pan. Un cinquantenne single è costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 11 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

21:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera vanno in onda le ATP Finals di tennis, con protagonista anche il nostro Matteo Berrettini.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – A lezione dal prof. Cannavacciuolo

21:40 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno arriva una nuova puntata di Best Bakery: pasticcerie d’Italia.

