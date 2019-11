Report 2019: anticipazioni quarta puntata, in onda stasera 11 novembre 2019 su Rai 3

Come ogni lunedì anche stasera, 11 novembre 2019, arriva una nuova puntata di Report: le anticipazioni del programma di inchieste giornalistiche di Rai 3 annunciano una serie di servizi molto interessanti e fortemente legati all’attualità.

A condurre la trasmissione, ancora una volta, Sigfrido Ranucci: l’appuntamento con Report è per stasera alle 21:20. In attesa della messa in onda, vediamo i servizi e le inchieste di stasera.

I servizi e le inchieste di stasera

Il primo servizio di stasera sarà intitolato “Easy Riders” e riguarderà l’universo dei fattorini che portano il cibo a domicilio. In Italia i riders sono circa 30 mila e continuano ad aumentare: non si tratta più esclusivamente di giovani studenti che arrotondano con un lavoretto mentre studiano, ma anche cinquanta-sessantenni che hanno perso impieghi precedenti. Corrono per le nostre città: più ordini consegnano, più guadagnano. Più danno disponibilità, più acquisiscono dall’azienda un punteggio, che consente loro di prenotare più facilmente ore e turni di lavoro.

Il servizio di Report si concentra quindi sul mondo del lavoro nella gig economy, l’era delle piattaforme digitali, in cui mentre la crisi economica rende irreversibile la precarietà, tutto deve essere invisibile, compreso lo sfruttamento dei lavoratori. Invisibili cercano di restare anche i manager delle società di delivery: da Just Eat a Deliveroo, a Glovo. Molte fanno capo a multinazionali i cui bilanci in perdita spesso nascondono ricavi enormi. Impossibile parlare con loro, nemmeno tramite l’app.

Tra un servizio e l’altro, secondo le anticipazioni di Report, ci sarà spazio per Ranucci per dare una risposta a Giorgia Meloni, che qualche settimana fa aveva accusato la trasmissione di Rai 3 di “non fare servizio pubblico”, annunciando anche una battaglia legale. La critica era arrivata dopo un servizio in cui la leader di Fratelli d’Italia veniva accusata di aver comprato follower sui suoi canali social.

I giornalisti di Report, circa dieci giorni dopo, risponderanno dunque alle dure accuse della politica. Come? Con i dati, come sempre: per confermare tutti i contenuti del reportage sui presunti account falsi o anomali che seguirebbero la Meloni. Con l’aiuto dell’analista Alex Orlowsky e del giornalista di Open David Puente.

Il secondo servizio di Report di stasera, secondo le anticipazioni, sarà un’inchiesta che torna sul tema degli affari illegali legati al mondo del tifo nel calcio. La trasmissione parte dalla morte di Diabolik (Fabrizio Piscitelli), re del tifo della Curva Nord della Lazio ucciso in un agguato, seguendo un filo conduttore che porta sulla pista del narcotraffico e a Massimo Carminati. Nel frattempo, la tifoseria dell’Inter è spaccata da una faida interna, scaturita anche per questioni connesse al bagarinaggio, alle quali non sarebbero stati estranei, nel corso degli anni, alcuni settori della società.

Inoltre, Report torna sulla sua inchiesta dello scorso anno sui gruppi ultrà della Juventus, i cui storici capi sono stati tutti arrestati lo scorso 16 settembre, indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, riciclaggio e violenza privata. Secondo la Procura di Torino sarebbero artefici di una strategia estorsiva nei confronti della società, che avrebbe avuto la prontezza e il coraggio di denunciare. Eppure le date su alcuni documenti potrebbero raccontare una storia diversa.

Infine, il servizio “App-arenze” a firma Cecilia Andrea Bacci si concentrerà sull’universo delle società che gestiscono alcune app. Si indaga su quanto siamo ormai diventati dipendenti dal telefonino, che è diventato il nostro specchio principale. Ma cosa succede se costruiamo un’immagine social migliore della nostra immagine reale? Tutto passa attraverso un selfie: un semplice scatto per noi, oro che cola per le società che gestiscono le app di fotoritocco.

Il servizio infatti spiega come queste app inizino a diventare come una vera e propria spia nella nostra vita privata: chiedono di raccogliere i dati del nostro GPS, avere accesso alle nostre rubriche, gestire le nostre chiamate e poter modificare la priorità assegnata alle altre applicazioni installate sul telefono. Ecco come l’uomo medio regala quotidianamente l’accesso a questi dati e al proprio volto a società sconosciute. Ma come vengono conservate queste informazioni? E perché?

Appuntamento stasera, 11 novembre 2019, con la quarta puntata della stagione di Report , dalle 21,20 come sempre su Rai 3.

