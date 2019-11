Live non è la d’Urso: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 11 novembre 2019 su Canale 5

Anche questa sera Barbara D’Urso è pronta a scendere in campo con un’altra puntata del suo Live. L’appuntamento serale con la cara Barbarella è slittato al lunedì, subentrando a Temptation Island Vip e lasciando a Le Iene il campo libero su Italia 1.

Il programma serale della D’Urso prevede tantissimi ospiti pronti a intrattenere il pubblico tra gossip e cronaca rosa. Per questo tra i fan c’è grande attesa per conoscere le anticipazioni della puntata di oggi.

Live non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato

Il format della trasmissione è quello consolidato da tempo: un elemento chiave sono le sfere, con la presenza di vari personaggi pronti a confrontarsi con l’ospite di turno, tra favorevoli e contrari, per l’accesissimo Uno contro tutti.

E ancora l’interazione con il pubblico a casa grazie al Live sentiment, vale a dire la possibilità per gli spettatori di dare il proprio “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Gli ospiti della puntata di stasera di Live Non è la D’Urso

Ma quali sono le anticipazioni di questo lunedì, 11 novembre 2019? Quali ospiti intratterranno il pubblico di Canale 5?

Live non è la D’Urso anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

Questa sarà una serata interessante in casa D’Urso. La cara Barbarella, per la puntata in onda lunedì 11 novembre 2019, ospiterà Gabriel Garko. L’attore si racconterà in una lunga intervista, passando dalla vita privata alla carriera.

Negli ultimi tempi il gossip sulle nozze segrete di Garko con una persona misteriosa ha fatto il giro dello stivale a causa di una fede intravista al dito dell’attore. Garko aveva smentito le nozze nel salotto di Domenica In e non si era sbottonato più di tanto sulla sua vita sentimentale.

Alcuni ipotizzano che l’interesse sentimentale dell’attore sia Gabriele Rossi, con il quale compare spesso in foto e che ha conosciuto anni fa sul set della fiction L’onore e il rispetto. In occasione della puntata di questa sera, Garko incontrerà due fan all’interno dell’ascensore.

Tra gli altri ospiti a Live – Non è la D’Urso questa sera vedremo anche Simone Coccia e la fidanzata Stefania Pezzopane affrontare le cinque sfere. Simone, conosciuto per aver partecipato al Grande Fratello 2018, ha 24 anni in meno rispetto alla sua dolce metà ed è stato definito da molti il suo toy boy.

Infine, ospite dalla D’Urso stasera ci sarà Magalì, che chiede di essere ufficialmente riconosciuta come figlia legittima di Diego Armando Maradona.

Appuntamento dunque stasera 11 novembre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.