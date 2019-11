Magalì Maradona: chi è la presunta figlia illegittima di Diego Armando

Questa sera, lunedì 12 novembre, va in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso e tra gli ospiti della nota conduttrice Mediaset ci sarà anche Magalì Maradona, una nuova presunta figlia illegittima di Diego Armando Maradona.

Il campione ex capitano della nazionale argentina torna dunque al centro del gossip, dopo esserci finito per quanto è riguardato un altro dei suoi figli illegittimi, da poco riconosciuto da Diego, Diego Junior. Magalì sarebbe la sesta figlia illegittima del Pibe de Oro, secondo quanto riportato dalla stampa argentina. Ma chi è Magalì? Vediamo qui di seguito qualche informazione sulla giovane.

Magalì Maradona: chi è la figlia del Pibe de Oro

Come anticipato, a rivelare l’esistenza per Diego Armando Maradona di una presunta sesta figlia illegittima è stata la stampa argentina, secondo le cui ricerche e indagini corrisponderebbe al profilo di Magalì.

Dopo Dalma Nerea e Gianinna Dinorah, nate dal matrimonio con Claudia Villafañe, Diego Sinagra, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra e non riconosciuto da Maradona fino al 2007, Jana, nata dalla relazione con Valeria Sabalaín e Diego Fernando, nato dalla relazione con Veronica Ojeda, il Pibe de Oro potrebbe riconoscere la paternità di Magalì.

In Argentina se ne parla da diverse settimane e la ragazza, sua presunta figlia, sarebbe nata nel maggio del 1995, proprio quando Diego Maradona allenava il Racing. La storia di Magalì sarebbe molto particolare: come rivelato durante la trasmissione televisiva Intrusors condotta da Adrìan Pallares, la giovane sarebbe stata abbandonata subito dopo la nascita dalla sua madre biologica, motivo per cui è stata affidata ad una famiglia adottiva.

Magalì avrebbe appreso tutta la verità sulla sua vera identità solo l’estate scorsa, dopo aver incontrato la sua vera mamma. La giovane, in effetti, risulta essere davvero molto somigliante con Jana e Giannina, figlie legittime di Maradona. Ma non è tutto: anche se molto giovane, Magalì è madre di una bambina, il che renderebbe l’ex calciatore nuovamente nonno.