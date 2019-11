Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera: Gabriel Garko, Simone Coccia e la fidanzata Stefania Pezzopane e Magalì

Torna l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso, il programma serale condotto dalla cara Barbarella che ha lasciato la domenica per approdare di lunedì su Canale 5.

Il programma della D’Urso lascia spazio a tanti tempi che slittano principalmente dal gossip alla cronaca, dal mondo dello spettacolo alla musica e si anima puntualmente grazie a tanti ospiti.

Live Non è la D’Urso in genere andava in onda la domenica sera ma, a causa degli ascolti, il programma è stato spostato al lunedì (per la bassa concorrenza).

Ma quali sono gli ospiti di questa sera, lunedì 11 novembre 2019? Di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Nella puntata che va in onda lunedì 11 novembre 2019, Live Non è la D’Urso punterà a diversi ospiti. Partiamo dal primo, il più importante della serata: ospite della D’Urso sarà Gabriel Garko, che parlerà della carriera ma – soprattutto – della vita privata.

Del resto, è proprio la sua vita sentimentale ad aver attirato l’attenzione della D’Urso poiché negli ultimi tempi i pettegolezzi circa un matrimonio segreto hanno fatto il giro dello stivale. L’attore, ospite a Domenica In, ha poi smontato il gossip ma non ha approfondito la sua vita amorosa, dichiarando semplicemente di essere innamorato. Ma di chi?

Mara Venier non è riuscita a risolvere l’arcano mistero, ma da tempo si vocifera di una presunta relazione tra Garko e Gabriele Rossi, l’attore che ha conosciuto sul set della fiction L’onore e il rispetto e dal quale non si è più separato.

Nell’arco della puntata, si potrebbe anche parlare di Eva Grimaldi, con la quale Garko ha avuto una relazione per tanti anni. In più, l’attore delle fiction di Canale 5 incontrerà due fan nel famigerato ascensore.

Live Non è la d’Urso ospiti: Simone Coccia e la fidanzata e Magalì

Ma non si parlerà soltanto di Garko. Nello studio di Barbarella, vedremo anche Simone Coccia e la fidanzata Stefania Pezzopane (deputata del Partito Democratico) che affronteranno insieme le 5 sfere. La coppia finisce spesso al centro dell’attenzione, anche a causa della differenza d’età (Simone ha 24 anni in meno rispetto a Stefania) ma soprattutto per i continui presunti tradimenti: l’ultima insinuazione è arrivata quest’estate.

Potrebbero interessarti Live non è la d’Urso: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 11 novembre You, la seconda stagione della serie tv arriva il 26 dicembre su Netflix Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di martedì 12 novembre

Un’altra ospite di Live Non è la D’Urso è Magalì, una ragazza che afferma die ssere la figlia di Diego Armando Maradona e chiederà di essere riconosciuta dall’ex calciatore. Della sua storia ne hanno parlato tantissimi giornali.

Live Non è la D’Urso vi aspetta in prima serata oggi, lunedì 11 novembre 2019, su Canale 5.