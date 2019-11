Montalbano – Il sorriso di Angelica: trama e finale della puntata di stasera su Rai 1

Nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano, che questa sera torna su Rai 1 con una nuova replica. Si tratta de Il sorriso di Angelica, andato in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini il 15 aprile 2013. L’episodio, che fa parte della nona stagione della fiction che vede protagonista Luca Zingaretti nei panni di Salvo Montalbano, vede il poliziotto di Vigata alle prese con un intricato caso e con l’attrazione verso una donna bellissima, Angelica appunto.

Vediamo nel dettaglio qual è la trama della puntata e il finale.

Montalbano – Il sorriso di Angelica: la trama della puntata di stasera

Durante una notte vengono svaligiati la casa a mare e il villino dei coniugi Carlo e Caterina Peritore: si tratta di una coppia benestante che i ladri si sono premurati di addormentare con il gas, in modo tale da poter agire indisturbati e appropriarsi della refurtiva e delle chiavi del villino. Non ci vuole molto perché Salvo Montalbano intuisca che i rapinatori erano a conoscenza delle abitudini della coppia, il che lo riporta al caso di qualche giorno prima. I Lojacono, altra coppia di anziani, ha anch’essa infatti subito un furto con delle modalità molto simili. Quando inizia ad indagare, Montalbano scopre che le vittime del furto si conoscono e fanno parte della stessa cerchia – ristretta – di amicizie.

Qualche giorno più tardi il capo della banda di ladri invia una lettera anonima a Montalbano, lanciandogli una vera e propria sfida. A subire la nuova rapina è poi Angelica Cosulich, dirigente dalla banca locale che colpisce subito Montalbano per la sua bellezza. Il commissario si troverà molto in difficoltà, visto che con la sua Livia le cose non vanno affatto bene: la coppia sta vivendo una crisi dovuta all’atroce sospetto del commissario di un tradimento di lei nei suoi confronti.

Ma tornando alle sue indagini, il Commissario e i suoi colleghi decidono di stilare una lista di possibili future vittime e, mentre sorvegliano una delle abitazioni sospette, si lasciano per poco sfuggire i ladri dopo una sparatoria. La cerchia di possibili colpevoli si restringe e i sospetti si concentrano intorno ad alcuni amici appartenenti a questa élite di gente facoltosa. Nel frattempo viene rinvenuto un cadavere, e dopo questo fatto si viene a sapere che il mandante dei furti ha deciso di andare a rubare a casa dei suoi stessi amici. Il motivo va ben oltre il gesto di impadronirsi della refurtiva: il sospettato e strozzino Pierrera viene trovato morto suicida, e la sua uccisione si rivela collegata agli altri fatti.

Cast e streaming della puntata

Il sorriso di Angelica: come finisce la puntata

I furti, in realtà, servivano per depistare le indagini: l’unico vero obiettivo del mandante è sempre stato solo Pirrera. Montalbano inizia ad intuire che ad aver escogitato tutto sia stata proprio Angelica, ma proprio a quel punto la donna, in banca, viene ferita da due dei ladri della banda. La donna, infatti, aveva stretto un patto con il cugino, vero mandante dei furti, che aveva fatto rubare i documenti di Pirrera necessari per incastrarlo per l’omicidio dei loro genitori, che erano sue vittime. Angelica aveva deciso di ribellarsi e, per questo, il cugino ne aveva ordinato l’assassinio. La ragazza, però, viene salvata.

Il Commissario Montalbano vi aspetta lunedì 11 novembre 2019 in prima serata su Rai 1.