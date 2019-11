La maledizione della prima luna, il primo film della saga de I pirati dei caraibi: trama, cast, streaming e curiosità

Arrivava nel 2003 La maledizione della prima luna, il primo film della saga de I pirati dei Caraibi con Johnny Depp e Orlando Bloom.

Diretto da Gore Verbinski, il primo film ha introdotto i personaggi dell’amata saga Disney ed è stato candidato a ben cinque nomination agli Oscar.

Johnny Depp interpreta l’eccentrico capitano Jack Sparrow il quale, desideroso d’impossessarsi della Perla Nera, non bada a niente e a nessuno.

Ma di cosa parla La maledizione della prima luna? Qual è la trama? E il cast? E dove vederlo in streaming?

La maledizione della prima luna, la trama del primo film dei Pirati dei Caraibi

Il primo capitolo dei Pirati dei Caraibi introduce i personaggi più importanti (anche se poi, nel corso degli anni, qualcuno verrà meno). Partiamo dal protagonista per eccellenza, l’eccentrico Jack Sparrow, il capitano pirata che vuole riappropriarsi dell’amata Perla Nera e che finisce per caso nel villaggio di Royal per acquistare una nave. Ed è proprio qui che incrocia la strada con Will Turner ed Elizabeth Swan.

Will è un fabbro, segretamente innamorato di Elizabeth: la donna, soltanto otto anni prima, l’aveva salvato da morte certa in mare e lo aveva privato di un importante medaglione, credendo che suo padre – reputandolo un pirata – lo condannasse a morte. Elizabeth non gliel’ha mai detto e la ragazza, seppur invaghita di Will, è promessa in sposa al commodoro James Norrington.

Nel giorno della sua investitura ufficiale, Norrington propone a Elizabeth di sposarlo e la ragazza, sopraffatta, perde i sensi cadendo in mare. Per sua fortuna, Jack Sparrow era nelle vicinanze e la trae in salvo.

Ma Elizabeth porta al collo il medaglione sottratto a Will e l’impatto con l’acqua diventa un richiamo per la Perla Nera, guidata dal capitano Barbarossa. Il pirata rapisce Elizabeth, convinto di aver finalmente trovato l’erede di Sputafuoco. Ed è così che parte l’assurda collaborazione tra Jack Sparrow e Will: unendo le forze, i due tentano di salvare Elizabeth dai pirati.

La maledizione della prima luna, il cast: Johnny Depp e Orlando Bloom

Nel cast de La maledizione della prima luna, che corrisponde al primo film della saga, vediamo i personaggi più importanti.

Partiamo dal capitano Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, attore conosciuto in quel di Hollywood per aver recitato in tantissimi film come Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, Edward mani di Forbice, Neverland – Un sogno per la vita e Alice in Wonderland.

Al suo fianco vediamo altri due volti interessanti come Orlando Bloom e Keira Knightley. Mentre Blood (conosciuto anche per aver recitato ne Il signore degli anelli interpretando Legolas) interpreta il fabbro Will Turner, Keira invece ha ottenuto una forte notorietà con questa pellicola: del resto, all’epoca delle riprese, aveva soltanto 18 anni e tutta una carriera davanti. In seguito l’abbiamo vista recitare anche nel film Orgoglio e pregiudizio, Anna Karenina e The Imitation Game.

Nel cast vediamo poi Hector Barbarossa interpretato da Geoffrey Rush, mentre James Norrington interpretato da Jack Davenport.

Tra gli altri personaggi marginali incontriamo Jonathan Pryce che interpreta Weatherby Swann, Kevin McNally che interpreta Joshamee Gibbsm, Lee Arenberg che interpreta Pintel, Mackenzie Crook che interpreta Ragetti, Damian O’Hare che interpreta Gillette, Jonny Rees che interpreta Theodore Groves, Giles New nelle vesti di Murtogg, Angus Barnett che interpreta Mullroy e David Bailie che interpreta Cotton.

La maledizione della prima luna, le curiosità del film

Ci sono tantissime curiosità su La maledizione della prima luna. Sapevate, ad esempio, che Johnny Depp avrebbe voluto caratterizzare di più il suo personaggio, Jack Sparrow? La Disney però bocciò tutte le sue proposte, ma fu soddisfatto nel constatare che la maggior parte delle sue improvvisazioni furono poi inserite nel film.

Potrebbero interessarti Luciana Littizzetto fa il verso a Giorgia Meloni e canta: “Sono Luciana, sono una donna, non sono una santa” | VIDEO Chi è Jenny De Nucci, attrice ed ex allieva de Il Collegio ospite a Stasera tutto è possibile Montalbano, “Il sorriso di Angelica”: la trama e il finale della puntata in replica

La saga dei Pirati dei Caraibi si è classificata in decima posizione nella classifica delle saghe che hanno ottenuto i maggiori incassi nella storia del cinema e La maledizione della prima luna è soltanto il primo di cinque capitoli.

Johnny Depp ha molti tatuaggi ma, durante le riprese dei Pirati dei Caraibi, ha dovuto coprirli con vestiti e macchie al carbone. L’unico tatuaggio che s’intravede nel film recita “Jack Sparrow” sul braccio ma era un falso; in seguito, alla fine delle riprese, Depp ha deciso di farselo realmente in onore di suo figlio, Jack.

Il personaggio di Sparrow (in un primo momento offerto a Robert De Niro, che ha rifiutato la parte) è stato modellato sulla base di Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones, seguendo la politica che i pirati nel 18esimo secolo erano l’equivalente delle rockstar al giorno d’oggi: Richards è apparso nel terzo film della saga interpretando poi il padre di Jack Sparrow. Coincidenze? Certo che no.

La maledizione della prima luna, dove vedere il primo capitolo in streaming

Ma dove vedere La maledizione della prima luna? Il film va in onda su Italia 1 lunedì 11 novembre 2019 alle ore 21:20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto sei del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.