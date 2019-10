Stasera in tv 1 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 1 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 1 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La strada di casa 2

Questa sera su Rai 1 arriva una nuova puntata, la terza, della fiction La strada di casa 2, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini.

Trama: Fausto non può credere che suo figlio Lorenzo abbia davvero fatto del male a Irene, un’apparente coincidenza sembra dargli ragione: un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. Fausto si convince che sia questa la pista giusta e chiede a Baldoni di aiutarlo e fidarsi di lui. Ma le loro ricerche finiscono con una tragica scoperta: distrutta dal tradimento di Lorenzo, Irene ha lasciato un biglietto d’addio e si è uccisa, gettandosi in un fiume. Il dolore cala sulla Cascina Morra, ma sarà proprio questa la verità?

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione

Questa sera su Rai 2 arriva il film Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione, di Gabriele Salvadores, con Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino.

Trama: Michele ha ormai sedici anni, un’età difficile anche per chi non ha doti “speciali” come lui. A complicargli ulteriormente l’esistenza, arrivano la sua gemella Natasha e la sua madre naturale Yelena.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 arriva un nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca, programma di approfondimento sui principali temi di politica, cronaca ed economia del nostro paese. Ospite fisso, come sempre, Mauro Corona.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Una vita

Su Rete 4 questa sera è in programma una nuova puntata della soap opera Una vita, giunta all’episodio 46 della 13esima stagione.

Trama: Úrsula, uscita come trasformata dall’ospedale psichiatrico, si reca da Samuel in cerca di Blanca e Moise’s, ma viene cacciata in malo modo. La donna, affamata e malridotta, comincia allora a mendicare la pietà degli abitanti del quartiere, i quali però si mostrano diffidenti e le rifiutano l’aiuto. Il ritorno di Úrsula mette tutti in agitazione, soprattutto le donne. Liberto è fuori pericolo e viene dimesso dall’ospedale. Trini è preoccupata di come reagirà Ramón quando scoprirà che aspettano un figlio, e per questo fatica a trovare il coraggio di dargli la notizia. Lucìa è in pena per Samuel e vorrebbe trovare un modo per aiutarlo. Flora cerca di convincere Peña a candidarsi come modello per dei cartelloni pubblicitari. Samuel, disperato per la sua situazione finanziaria, sembra ormai sul punto di perdere la ragione.

STASERA IN TV 1 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:30 – Striscia La Notizia

21:00 – Juventus – Bayer Leverkusen (diretta) – Champions League

Su Canale 5 stasera va in onda in diretta e in chiaro la partita di Champions League Juventus – Bayer Leverkusen. Riusciranno i bianconeri a ottenere la prima vittoria europea della stagione dopo il pareggio all’esordio con l’Atletico Madrid?

GUIDA TV 1 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:30 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda il primo episodio della nuova stagione de Le Iene Show, il programma di inchieste e provocazioni satiriche di Italia 1. Quella di stasera sarà la prima puntata dopo la tragica morte di Nadia Toffa, volto storico del programma che negli ultimi tempi era diventata anche un simbolo della lotta contro il tumore. In apertura di puntata, ci sarà un omaggio a Nadia da parte dei suoi colleghi e andrà in onda anche il suo ultimo progetto realizzato per la trasmissione.

100 Iene in studio per omaggiare Nadia Toffa

Nadia Toffa, l’ultimo video (mai andato in onda): “Non credo avrò molto tempo”

PROGRAMMI TV 1 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di DiMartedì, il programma di approfondimento giornalistico sull’attualità e la politica condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 1 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Maschi contro femmine

Su Tv8 questa sera arriva il film Maschi contro femmine, uscito nel 2010, diretto da Fausto Brizzi e con protagonisti Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Giorgia Wurth, Alessandro Preziosi, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Nicolas Vaporidis, Carla Signoris, Nancy Brilli, Laura Barriales, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Francesca Piccinini.

Trama: Il mondo visto dai maschi e il mondo visto dalle femmine, naturalmente si parla attraverso quattro storie semiserie delle relazioni amorose, e di come l’una e l’altra fazione le affrontano.

Il trailer del film:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:20 – Alla fine ci sei tu

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Upgrade

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Upgrade, del 2018, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Melanie Vallejo.

Trama: Rimasto paralizzato dopo un’aggressione in cui ha perso la moglie, Grey si fa impiantare un chip sperimentale per vendicarsi.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 1 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:50 – Atalanta – Shakhtar D. (diretta)

20:55 – Juventus – Bayer Leverkusen (diretta)

Su Sky Sport Uno arriva la Champions League in diretta: alle 18:50 si parte con Atalanta-Shakhtar, poi sarà il turno di Juve-Bayer Leverkusen.

SKY UNO

19:40 – Kitchen Duel – 1^TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Sky Uno arrivano i nuovi episodi, in prima tv, di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

