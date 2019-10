Il ragazzo invisibile 2 – Seconda generazione, il cast del film: da Ludovico Girardello a Galatea Bellugi

Il ragazzo invisibile – Seconda generazione è il secondo capitolo del primo (omonimo) film uscito nelle sale nel 2018; Gabriele Salvatores ha portato il primo capitolo al cinema nel 2014 e, dopo quattro anni, ha voluto dare un seguito alla storia dei giovani dotati di abilità speciali.

Di cosa parla Il ragazzo invisibile 2? Michele Silenzi è un adolescente tormentato dal passato, ingabbiato in una vita normale che ormai gli calza stretta. Non ha un gran feeling con la madre ed è innamorato di una ragazza che non corrisponde i suoi sentimenti. La sua vita viene stravolta dall’arrivo della sua madre biologica, Yelena, e dalla sorella gemella Natasha, che lo coinvolgono in una missione particolare e non saprà dire di no.

Chi vediamo nel cast de Il ragazzo invisibile 2? Quali sono gli attori?

Tutto quello che c’è da sapere sul film Il ragazzo invisibile 2

Il ragazzo invisibile 2 – Seconda generazione, il cast del film

Il ragazzo invisibile 2 può contare su un cast giovane e misconosciuto. Il protagonista, Michele, è interpretato da Ludovico Girardello, conosciuto per aver recitato anche nel film”Capri – Revolution” e nella serie tv “Non uccidere”. Michele è stato il suo primo ruolo da protagonista.

Al suo fianco recita Kseniya Rappoport, che interpreta la mamma biologica Yelena. Di origini russe, l’attrice ha vinto il David di Donatello per il film “La sconosciuta” di Giuseppe Tornatore, ma l’abbiamo vista recitare anche in “La doppia ora”, “La foresta di ghiaccio” e “Il padre e lo straniero”.

A interpretare la sorella gemella di Michele, Natasha, è la giovane Galatea Bellugi: classe 1997 e di origini francesi, il debutto al cinema è arrivato nel 2005 quando è stata scelta per recitare in Les yeux clairs. Il primo ruolo da protagonista è arrivato nel 2015 interpretando Helene Zimmer in “A 14 ans”.

Potrebbero interessarti Nadia Toffa, stasera la reunion di 100 Iene per omaggiare la conduttrice Le Iene, le anticipazioni della prima puntata di stasera 1 ottobre 2019 con l’omaggio a Nadia Toffa Il ragazzo invisibile – Seconda generazione: trama, cast e streaming del film

E ancora vediamo Noa Zatta interpretare Stella Morrison, Ivan Franek interpretare Andreij, Valeria Golino interpretare Giovanna Silenzi, Maurizio Lombardi, Daniel Vivian, Emilio De Marchi interpretare il dottor KA, Lorenzo Acquaviva, Silvia Busuioc, Kristof Konrad interpretare Igor Zavarov e Christoph Hülsen.

Il ragazzo invisibile – Seconda generazione va in onda martedì 1 ottobre 2019 in prima serata, ore 21:20, su Rai 2.