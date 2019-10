Il ragazzo invisibile 2 – Seconda generazione: trama, cast e streaming del film

Era il 2014 quando Gabriele Salvatores portava al cinema Il ragazzo invisibile, un film di genere fantascientifico che raccontava della vita del 13enne Michele. A distanza di quattro anni, poi, Salvatores è tornato al cinema con un sequel intitolato Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, che ha vinto il Nastro D’Argento nella categoria “ArgentoVivo” per cinema&ragazzi.

Prima ancora che uscisse il secondo capitolo, si parlava già di un terzo film sul Ragazzo Invisibile. Il regista aveva dichiarato che soltanto dopo l’uscita del secondo film, e appurato il successo di quest’ultimo, avrebbe preso in considerazione l’idea di un ulteriore sequel.

Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione ha incassato 915.738 euro e segue le vicende accadute nel film, ambientate tre anni dopo.

Il ragazzo invisibile Seconda generazione, la trama del film

Michele è un ragazzino timido; per lui non è facile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere uno Speciale, persona dotata di particolari doti. Ormai sedicenne, Michele Silenzi (interpretato da Ludovico Girardello) vive un’adolescenza come gran parte dei ragazzi della sua età. La sua vita è tormentata da alcuni traumi del passato, così come è difficile sopportare il carico delle relazioni che diventano sempre più complesse. Basti pensare a sua madre, Giovanna, o alla ragazza di cui è innamorato ma che non ricambia i suoi sentimenti perché invaghita di un altro.

La vita di Michele è piuttosto triste e solitaria, ma cambia nel momento in cui salta fuori la sua famiglia biologica: sua madre, Yelena, e la sorella gemella Natasha portano forti novità e lo trascinano in una nuova avventura alla quale non potrà dire di no.

Il ragazzo invisibile 2, il cast del film “Seconda generazione”

Chi vediamo nel cast de Il ragazzo invisibile – Seconda generazione? Partiamo dal protagonista, il giovane e timido Michele interpretato da Ludovico Girardello, un attore il cui debutto è stato a teatro e poi sul grande schermo. Michele è stato il suo primo personaggio al cinema, un ruolo da protagonista che gli ha conferito notorietà. Nel 2017, è entrato nel cast del film “Capri – Revolution”. L’abbiamo visto anche nella serie tv “Non uccidere”.

Kseniya Rappoport interpreta Yelena, la mamma di Michele; l’attrice di origini russe ha vinto il David di Donatello per il film “La sconosciuta” di Giuseppe Tornatore, ma l’abbiamo vista recitare in altri film come “La doppia ora”, “La foresta di ghiaccio” e “Il padre e lo straniero”.

Nel cast de Il ragazzo invisibile – Seconda generazione vediamo anche Galatea Bellugi che interpreta Natasha, Noa Zatta che interpreta Stella Morrison, Ivan Franek che interpreta Andreij, Valeria Golino che interpreta Giovanna Silenzi.

E infine abbiamo anche Maurizio Lombardi, Daniel Vivian, Emilio De Marchi, Lorenzo Acquaviva, Silvia Busuioc, Kristof Konrad e Christoph Hülsen.

Il ragazzo invisibile 2, dove vedere in tv e streaming

Il ragazzo invisibile 2 arriva in prima tv su Rai 2 martedì 2 ottobre 2019 alle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre ma anche al tasto 502 per la versione HD.

Chi vuole seguire il film in diretta streaming può collegarsi a RaiPlay, la piattaforma che consente previa registrazione di accedere ai contenuti in onda sui canali della Rai e seguirli in diretta.

Grazie alla funzione on demand, chi non ha la possibilità di seguire la diretta, potrà guardare il film anche in un secondo momento grazie a RaiPlay.