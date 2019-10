Le Iene, l’omaggio a Nadia Toffa nella puntata di stasera 1 ottobre su Italia 1: il video inedito e gli ospiti in studio

Un commovente omaggio a Nadia Toffa, la conduttrice e inviata de Le Iene scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un tumore. Così la trasmissione di Italia 1 riparte con una nuova stagione da stasera, 1 ottobre 2019. Per la prima puntata senza Nadia, assisteremo a un video inedito realizzato dalla conduttrice bresciana, il suo ultimo progetto.

Inoltre in studio ci saranno 100 Iene, tra coloro che nei 24 anni della trasmissione hanno vestito i panni degli inviati e dei conduttori, per una reunion storica, una sorta di grande abbraccio del programma nei confronti di Nadia. Tutta la puntata sarà interamente dedicata alla Iena, scomparsa a soli 40 anni.

Alla conduzione di questa prima puntata speciale de Le Iene 2019 ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con il commento della Gialappa’s Band. Ecco tutte le anticipazioni.

Una sorta di video-testamento con cui Nadia ha voluto salutare i suoi fan, gli amici e i colleghi, consapevole che ormai le restava poco da vivere. “Quest’anno per noi niente sarà più come prima. Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso”.

Così lo hanno annunciato Le Iene sui propri profili social. Un video molto commovente, il suo ultimo progetto. “In questo ultimo anno sono cambiata tantissimo, non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”, racconta Nadia Toffa nel video.

Le Iene Nadia Toffa: 100 Iene in studio

Per l’occasione in studio stasera 1 ottobre ci saranno 100 Iene che hanno fatto la storia della trasmissione di Italia 1 in questi 23 anni. Da Luciana Littizzetto, a Simona Ventura, Claudio Bisio, Alessandro Cattelan, Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo, Enrico Brignano. Tutti con la divisa classica nera della trasmissione creata da Davide Parenti.

Tutti insieme per dare un enorme abbraccio collettivo nei confronti della conduttrice scomparsa. Appuntamento dunque dalle 21.15 su Italia 1 con la prima puntata de Le Iene 2019.

