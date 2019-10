La strada di casa 2, anticipazioni e trama della terza puntata in onda martedì 1 ottobre 2019 | Rai 1

Come ogni martedì anche stasera, 1 ottobre 2019, su Rai 1 torna l’appuntamento con la fiction La strada di casa 2: oggi infatti va in onda la terza puntata della serie tv con protagonista Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini.

Come sempre, sono tanti in attesa delle anticipazioni sulla puntata di stasera. Cosa succederà ora? Qual è la trama della terza puntata? Vediamo qui di seguito le anticipazioni di La strada di casa 2.

La strada di casa 2 terza puntata: dove eravamo rimasti

Nelle prime due puntate de La strada di casa 2 abbiamo visto la situazione precipitare vertiginosamente per la famiglia Morra: dopo la scarcerazione di Fausto, infatti, è fallito il matrimonio tra il figlio Lorenzo e la fidanzata Irene, scomparsa nel nulla insieme a uno dei bambini ospiti della casa famiglia dove lavora.

Una scomparsa che ha portato all’arresto di Lorenzo, indiziato di aver ucciso la moglie dopo averla tradita il giorno prima delle nozze. Scagionato grazie alla sorella, Viola, che ha dichiarato di aver visto Irene in una farmacia a Torino, mentre comprava medicine contro l’epilessia (di cui soffre il bambino scomparso). La donna, quindi, è ancora viva. Lorenzo si lancia subito alla ricerca della fidanzata, mentre l’azienda di famiglia rischia il fallimento a causa di un batterio contenuto nella birra.

La strada di casa 2 terza puntata, cosa succede stasera, 1 ottobre 2019

Nella terza puntata, in onda stasera, la narrazione proseguirà con le ricerche di Irene da parte del fidanzato Lorenzo. Mentre il ragazzo è disperato, visto che non sembrano esserci tracce della fidanzata da nessuna parte, il commissario Leonardi darà una svolta al caso.

L’agente, infatti, ha trovato una testimonianza video che ritrae Irene poco prima della scomparsa: la ragazza si sarebbe tolta la vita gettandosi nel Po. Sarà andata davvero così?

La terza puntata de La strada di casa 2 si concentrerà molto anche sulle vicende dell’azienda Morra, che come sappiamo è sull’orlo del fallimento. I soci hanno tolto il controllo dell’azienda a Fausto: l’uomo, però, scoprirà un’amara verità. Sembra infatti che a provocare l’infezione della birra sia stato qualcuno desideroso di boicottare la famiglia Morra per toglierle il possesso dell’azienda.

Ci sarà spazio anche per il personaggio di Federico, figlio di Giulia e Valerio, sentitosi male improvvisamente e per questo ricoverato in ospedale. Milena si trova, come tirocinante, proprio nello stesso reparto: davanti a lei ci saranno dunque il suo amante (Valerio) e la moglie. Mentre Gloria sarà sempre più in allarme per le sue continue perdite di memoria: la donna si convincerà di essere affetta da Alzheimer.

La terza puntata de La strada di casa 2 va in onda martedì 1 ottobre alle 21,25 su Rai 1.

