Juventus Bayer Leverkusen streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Champions League live

JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN STREAMING TV – Oggi, martedì 1 ottobre 2019, alle ore 21 Juventus e Bayer Leverkusen scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino per la seconda giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2019-2020.

Dove vedere Juventus Bayer Leverkusen in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Juventus Bayer Leverkusen: dove vederla in tv

La partita di Champions League, valida per la seconda giornata della fase a gironi della stagione 2019 2020, tra Juventus e Bayer Leverkusen sarà visibile via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport 251: satellite e fibra; in 4K HDR per i clienti Sky Q) e in chiaro, completamente gratis, su Canale 5 (Mediaset).

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Juventus Bayer Leverkusen è fissato alle ore 21 di oggi, martedì 1 ottobre 2019.

Juventus Bayer Leverkusen: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Juventus e Bayer Leverkusen sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, e su NowTv, piattaforma a pagamento.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Juventus Bayer Leverkusen streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni della Juventus e del Bayer Leverkusen per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Uefa Champions League in programma oggi, 1 ottobre 2019, alle ore 21:

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 21 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 77 Buffon, 28 Demiral, 24 Rugani, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi, 10 Dybala

Allenatore: Maurizio Sarri

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): 1 Hradecky; 8 L. Bender, 5 S. Bender, 4 Tah, 18 Wendell; 20 Aranguiz, 15 Baumgartlinger; 29 Havertz, 10 Demirbay, 11 Amiri; 31 Volland

A disposizione: 28 Ozcan, 6 Dragovic, 22 Sinkgraven, 7 Paulinho, 19 M. Diaby, 17 Pohajanpalo, 13 Alario

Allenatore: Peter Bosz

Juventus Bayer Leverkusen: la situazione del girone

Qual è la classifica del girone della Champions League 2019 2020 della Juventus? Quanti punti hanno i bianconeri? Di seguito la classifica del girone bianconero: GRUPPO D Lokomotiv Mosca 3

Juventus 1

Atletico Madrid 1

Bayer Leverkusen 0