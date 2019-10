Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 1 ottobre 2019 su Rai 3

Questa sera, martedì 1 ottobre 2019, torna in prima serata su Rai 3 Cartabianca, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Bianca Berlinguer. Come di consueto tanti ospiti in studio ed interviste per analizzare i temi di attualità riguardanti la cronaca, la politica e gli esteri, con uno sguardo anche al costume e allo spettacolo.

Stasera 1 ottobre 2019 va in onda la quinta puntata di questa nuova stagione. Come ogni martedì, si ripropone lo scontro tra i due principali talk politici, Cartabianca su Rai 3 e Dimartedì su La7.

Appuntamento con il programma condotto da Bianca Berlinguer per oggi dalle 21.20 su Rai 3. Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera.

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Torna questa sera, martedì 1 ottobre 2019, su Rai 3 una nuova puntata di Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berliguer che anche oggi avrà al centro i temi dell’attualità politica. In particolare si parlerà del primo grande appuntamento elettorale per il nuovo governo giallo-rosso, le elezioni regionali in Umbria, previste a fine mese.

Una tornata locale, ma che può avere ripercussioni e conseguenze anche a livello nazionale. Dopo l’accordo per il Conte bis, infatti, Pd e M5s hanno siglato anche un’alleanza per l’Umbria, presentando come candidato comune Vincenzo Bianconi.

Le opposizioni non stanno con le mani in mano, e hanno già indetto una grande manifestazione a Piazza San Giovanni a Roma contro questo esecutivo per il 19 ottobre. Spazio poi all’economia, con l’approvazione del Nadef, la nota di aggiornamento al Def. Che impatto avrà sui conti e i risparmi degli italiani? Cosa conterrà la nuova manovra?

E ancora l’immigrazione: dopo l’accordo europeo, cosa cambia per i nostri confini? Se ne discuterà come sempre a Cartabianca con tanti politici, giornalisti, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e della musica.

Anche nella puntata di stasera di Cartabianca torna Mauro Corona.

Cartabianca: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 1 ottobre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.