Torna questa sera, mercoledì 7 ottobre, Temptation Island 2020, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, con la quarta puntata in onda su Canale 5 dalle 21.20. Per le coppie ancora nel resort (Serena e Davide, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Francesca e Salvo) il viaggio nei sentimenti entra nel vivo, e anche stasera non mancheranno i colpi di scena. Si prevedono infatti ben due falò di confronto anticipati. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Stasera va in onda la quarta puntata di Temptation Island. Secondo le anticipazioni, si parlerà ampiamente della coppia formata da Serena e Davide. Il ragazzo ha chiesto il falò di confronto immediato dopo aver visto che la sua fidanzata si è molto avvicinata al tentatore single Ettore, il quale parlando con un altro compagno ha raccontato: “Serena mi ha detto chiaramente ‘sbattimi al muro'”. Serena si presenterà al falò? I due usciranno insieme o si lasceranno per sempre? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi, 7 ottobre.

Grande spazio anche a Speranza e Alberto. I due sono fidanzati da 16 anni, ma la loro esperienza nell’Is Morus Relais non sembra andare per il meglio. Il giovane infatti è spesso pizzicato in piscina con la single Nunzia, tra coccole e baci. Dopo aver visto il filmato, Speranza ha esclamato disgustata: “Che schifo, che schifo!”. La giovane non sembra credere ai suoi occhi. Come andrà a finire? Un’altra coppia di Temptation Island 2020 è quella formata da Salvo e Francesca, entrati in corsa nel reality dopo la prematura uscita di Sofia e Amedeo.

Secondo le anticipazioni diffuse sui canali social ufficiali del programma, Francesca si arrabbierà vedendo il suo ragazzo fare delle dichiarazioni che non riguardano il gioco. Salvo a sua volta darà in escandescenze dopo aver visto un video della fidanzata, arrivando a dare un pugno ad un armadio. Passiamo a Carlotta e Nello. Anche tra di loro sembra esserci aria di crisi. Entrambi vedranno infatti dei video poco piacevoli, con la giovane Carlotta che si lascerà andare a dichiarazioni molto forti del tipo: “Non voglio più vederlo, stavolta basta”. Ma anche il ragazzo vedrà Carlotta in atteggiamenti secondo lui troppo intimi con un tentatore.

Infine, secondo le anticipazioni di Temptation Island 2020, ci saranno novità anche per Antonio: la sua fidanzata Nadia sta portando avanti un flirt con un tentatore. “Si è scordata di avere un fidanzato. Devo andare a riprendermela”, dirà il fidanzato dopo aver visto l’ennesimo video. Sarà Antonio a chiedere il secondo falò di confronto di questa quarta puntata? Ricordiamo infatti che stasera oltre al falò tra Davide e Serena, un’altra coppia chiederà un confronto anticipato per chiarire i dubbi sulla propria relazione sentimentale.

Abbiamo visto le anticipazioni su Temptation Island 2020, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata oggi – mercoledì 7 ottobre 2020 – su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

