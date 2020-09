Temptation Island 2020, i single: ecco i 12 tentatori e le 12 tentatrici

Il format di Temptation Island 2020, al via oggi – 16 settembre – è ormai noto: sei coppie si separano per 21 giorni con l’intento di capire se il partner sia davvero la persona giusta con cui uscire dal programma oppure no. A mettere alla prova la tenuta delle coppie la presenza di 12 ragazzi e 12 ragazze single che ‘tenteranno’ i protagonisti nei giorni di lontananza dai rispettivi compagni. Ma quali sono e come si chiamano i tentatori e tentatrici single di Temptation Island 2020? Di seguito l’elenco (con qualche info) dei single uomini:

Filippo: 31 anni, nato a Zevio (VR) e vive a Ronco all’Adige (VR), fa lo chef a Verona. Ha lavorato anche a Parigi e a New York. Ama fare boxe, nuoto e le passeggiate in montagna.

Lorenzo: 23 anni, milanese, modello. Ha un pitbull di 3 anni che chiama “la mia bambina”. Appassionato lettore, predilige le biografie.

Steve: 23 anni, nato a Gorizia vive a Londra. Fa il bar tender. Grande appassionato di basket, sport che ha praticato anche a livello agonistico.

Mario: 25 anni nato a Gragnano (NA), lavora nell’azienda di famiglia. Appassionato di moda, circa un anno e mezzo fa ha creato un brand di abbigliamento per uomo.

Antonio: 25 anni, di Reggio Calabria, studia Giurisprudenza. Giocatore professionista di basket in serie B. Dopo questa esperienza in tv inizierà a giocare nel Mastria Accademy Catanzaro.

Alberto: 31 anni, nato a Colleferro vive a Valmontone (RM), agente di commercio. Ha praticato canottaggio e per passione partecipa insieme a suo fratello alle regate storiche a Venezia.

Gianluca: 31 anni, vive a Milano. Dopo il liceo si iscrive alla facoltà di Fisica che frequenta per 2 anni per poi passare alla facoltà di Informatica. Ha due precedenti in tv: il “GF Vip” nel 2020 e “Uomini e Donne” nel 2019.

Roberto: 30 anni, genovese, lavora come tecnico del gas. Ama fare sport e passare il tempo con i suoi nipotini.

Stefano: 30 anni, nato a Roma ha vissuto a Barcellona, Ibiza e a Mallorca per poi trasferirsi in Australia dove, dopo aver lavorato in un resort come bar manager, ha aperto un coktail bar con sua sorella e altri soci. Ora vive in Italia.

Ettore: 25 anni di Mesagne (BR), lavora come modello e come perito chimico per Eni. Gli piacerebbe iscriversi all’Università per studiare ingegneria chimica. Sportivo, giocava a calcio nella Virtus Francavilla.

Michael: 35 anni, di Modena, vive a Formigine (MO). Oltre ad essere socio di un boxe crossfit insegna questa disciplina sportiva.

Queste invece le single donne (le tentatrici di Temptation Island 2020):

Vanessa: 30 anni di Licata, vive a San Leone (AG). Lavora come barlady pur essendo astemia. Ama fare sport in palestra.

Giovanna: 25 anni, di Caserta, personal trainer, insegnante di ballo ed esperta ballerina di reggaeton. Vive insieme ai suoi due adorati cani.

Ginevra: 21 anni, vive a Ladispoli (RM). Ama lo sport, la musica e la danza.

Emanuela: 36 anni di Partinico (PA), vive a Siracusa. Ex hostess di volo, ora lavora come receptionist in un hotel.

Ester: 30 anni, di Codogno (LO), vive a Varedo (MB) e lavora come assistente di Direzione di una multinazionale. Ha partecipato nel 2019 a “Donnavventura” su Rete 4.

Eleonora: 22 anni, vive a Roma. Studia giurisprudenza ma per arrotondare fa la ragazza immagine nei locali e occasionalmente la fotomodella. Ha fatto nuoto per tanti anni. Sogna una carriera da avvocato penalista.

Adelaide: 29 anni, nata a Pompei (NA), vive a Tenerife con i suoi 3 cani. Visual merchandising per Giorgio Armani.

Giada: 34 anni, di Ravenna, ha un ambulatorio di riabilitazione fisioterapica. Ha praticato tanti sport, tra cui pallavolo, beach volley e tennis.

Benedetta: 21 anni, vive a Milano dove studia lingue all’università Cattolica. Per mantenersi agli studi fa la modella e lavora a Telelombardia.

Nunzia: 30 anni, vive a Mugnano di Napoli (NA). Le piace cucinare, passeggiare e ama molto il mare.

Giulia: 21 anni, nata all’Havana, vive in provincia di Lucca. E’ network marketing per una compagnia di viaggi. Pratica equitazione e vorrebbe fare la modella.

Location

Dove è stato girato (la location) Temptation Island 2020? Il programma, visibile in tv su Canale 5 e in streaming su MediasetPlay, anche quest’anno si è svolto nel villaggio Is Morus Relais vicino Cagliari (Sardegna). Ovviamente, il reality andrà in onda rispettando tutte le regole e le norme di sicurezza anti-Coronavirus.

