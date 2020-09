Temptation Island 2020, chi sono Alberto Maritato e Speranza Capasso

Alberto Maritato e Speranza Capasso sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda dal 16 settembre su Canale 5. Si tratta di una coppia molto longeva, la più longeva dello show, dato che stanno insieme da ben 16 anni. Lui, trentraduenne napoletano, ha spiegato che nonostante la lunga relazione, non è ancora certo che Speranza sia la donna giusta per lui. Dal canto suo, la donna non avrebbe mai voluto partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Non si fida del suo fidanzato e dunque, teme di poterlo perdere. Ma scopriamo qualcosa di più sulla coppia di Temptation Island 2020.

Chi è Alberto Maritato

Alberto Maritato è nato il 21 ottobre del 1987. È di Marigliano, in provincia di Napoli, dove la sua famiglia è proprietari di una macelleria. Da sempre la sua grande passione è la cucina, tanto che è diventato chef e ne ha fatto una professione, che vanta tre locali. In più è appassionato di calcio è la sua carriera sportiva lo ha portato a giocare fino in serie D. “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei…! La domanda che mi faccio è: Speranza è quella giusta?”, si è chiesto Alberto nel video di presentazione.

Chi è Speranza Capasso

Speranza Capasso ha 33 anni ed è nata il 30 marzo ad Avellino. Da 16 anni è fidanzata con Alberto. Vive a Brusciano con il suo fidanzato e ha un fratello di nome Luigi. Nonostante sia certa dell’amore da parte del fidanzato, ha paura che lui possa ferirla, come già è successo in passato: “Ho paura di perderlo. Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie – ha detto -. Però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare”.

Alberto Maritato e Speranza Capasso: perché partecipano a Temptation Island 2020?

Speranza e Alberto sono fidanzati dal maggio 2004, quando erano ancora adolescenti. Entrambi sono stati i testimoni di nozze del fratello di Speranza e nutrono un sincero affetto nei confronti delle rispettive famiglie. In passato però, Alberto ha fatto degli errori, che Serena non è riuscita a perdonare ancora del tutto. Speranza e Alberto partecipano a Temptation Island, in onda dal 16 settembre su Canale 5, in cerca della scossa giusta per riavviare il loro rapporto.

