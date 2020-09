Temptation Island 2020: cast, concorrenti, single, quante puntate e streaming

Da oggi, 16 settembre 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Temptation Island 2020, la nuova edizione del reality show che mette al centro i dissidi e i problemi d’amore dei suoi 12 protagonisti. Il format è ormai noto: sei coppie, non sposate e senza figli, si separano per 21 giorni con l’intento di capire se il partner sia davvero la persona giusta con cui uscire dal programma oppure un fuoco di paglia che si spegne davanti a un falò di confronto. A mettere alla prova la tenuta delle coppie la presenza di 12 ragazzi e 12 ragazze single che ‘tenteranno’ i protagonisti nei giorni di lontananza dai rispettivi compagni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni su Temptation Island 2020.

Cast – Concorrenti – Coppie

Le sei coppie che prendono parte a Temptation Island 2020 sono tutte formate da persone non famose. “Sono tornata al mio primo amore con i reality fatti da persone comuni – ha detto Alessia Marcuzzi, in un’intervista rilasciata a Tv, sorrisi e canzoni -. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più con chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro”. Le sei coppie di Temptation Island 2020 sono: Alberto Maritato e Speranza Capasso, Anna Ascione e Gennaro Mauro, Nadia e Antonio Giungo, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, Sofia Nesci e Amedeo Bianconi e Serena Spena e Davide Varriale. Ma conosciamoli meglio.

Alberto Maritato e Speranza Capasso

Alberto e Speranza sono fidanzati da sedici anni. Lui, trentraduenne napoletano, ha spiegato che nonostante la lunga relazione, non è ancora certo che Speranza sia la donna giusta per lui. Dal canto suo, la donna non avrebbe mai voluto partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Non si fida del suo fidanzato e dunque, teme di poterlo perdere.

Anna Ascione e Gennaro Mauro

Anna e Gennaro sono fidanzati da 6 anni. A scrivere al reality in onda su Canale 5 è stata la donna, 26 anni. Sostiene che tra loro ci siano stati diversi tira e molla. Dunque, ritiene sia arrivato il momento di dare una svolta al loro rapporto. Anna ha spiegato che da fuori lui potrebbe sembrare il principe azzurro e lei la cattiva.

Nadia e Antonio Giungo

Nadia e Antonio sono fidanzati da un anno e nove mesi. Lui ha 32 anni, lei 22. La differenza di età sembra essersi fatta sentire nelle dinamiche della coppia. Antonio si definisce un ragazzo con la testa sulle spalle e vuole capire se Nadia sia la persona giusta con la quale costruire un futuro insieme. A suo dire, la sua compagna sarebbe “una ragazzina viziata”. Nadia ritiene che Antonio voglia trasformarla in una donna che “lava, pulisce e cucina”.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino

Carlotta e Nello sono fidanzati da sei anni. Carlotta ritiene che la loro relazione sia arrivata a un punto decisivo: matrimonio o addio. Il problema è che Nello non avrebbe alcuna intenzione di presentarsi all’altare… L’uomo ritiene che una semplice convivenza sia più che sufficiente.

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi

Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni. Trent’anni lei e trentadue lui hanno una visione diversa della loro relazione. Sofia vorrebbe avviare una convivenza e creare una famiglia con il suo compagno. Amedeo, invece, non si sente affatto pronto a fare questo passo.

Serena Spena e Davide Varriale

Serena e Davide sono fidanzati da 2 anni e 8 mesi. La venticinquenne si rivolge a Temptation Island perché stanca della gelosia del suo compagno.

Temptation Island 2020: single (tentatori e tentatrici)

Abbiamo visto le coppie che prenderanno parte a Temptation Island 2020, ma quali sono i single, i tentatori e tentarici che fanno parte del cast di questa edizione? Di seguito i single uomini:

Filippo: 31 anni, nato a Zevio (VR) e vive a Ronco all’Adige (VR), fa lo chef a Verona. Ha lavorato anche a Parigi e a New York. Ama fare boxe, nuoto e le passeggiate in montagna.

Lorenzo: 23 anni, milanese, modello. Ha un pitbull di 3 anni che chiama “la mia bambina”. Appassionato lettore, predilige le biografie.

Steve: 23 anni, nato a Gorizia vive a Londra. Fa il bar tender. Grande appassionato di basket, sport che ha praticato anche a livello agonistico.

Mario: 25 anni nato a Gragnano (NA), lavora nell’azienda di famiglia. Appassionato di moda, circa un anno e mezzo fa ha creato un brand di abbigliamento per uomo.

Antonio: 25 anni, di Reggio Calabria, studia Giurisprudenza. Giocatore professionista di basket in serie B. Dopo questa esperienza in tv inizierà a giocare nel Mastria Accademy Catanzaro.

Alberto: 31 anni, nato a Colleferro vive a Valmontone (RM), agente di commercio. Ha praticato canottaggio e per passione partecipa insieme a suo fratello alle regate storiche a Venezia.

Gianluca: 31 anni, vive a Milano. Dopo il liceo si iscrive alla facoltà di Fisica che frequenta per 2 anni per poi passare alla facoltà di Informatica. Ha due precedenti in tv: il “GF Vip” nel 2020 e “Uomini e Donne” nel 2019.

Roberto: 30 anni, genovese, lavora come tecnico del gas. Ama fare sport e passare il tempo con i suoi nipotini.

Stefano: 30 anni, nato a Roma ha vissuto a Barcellona, Ibiza e a Mallorca per poi trasferirsi in Australia dove, dopo aver lavorato in un resort come bar manager, ha aperto un coktail bar con sua sorella e altri soci. Ora vive in Italia.

Ettore: 25 anni di Mesagne (BR), lavora come modello e come perito chimico per Eni. Gli piacerebbe iscriversi all’Università per studiare ingegneria chimica. Sportivo, giocava a calcio nella Virtus Francavilla.

Michael: 35 anni, di Modena, vive a Formigine (MO). Oltre ad essere socio di un boxe crossfit insegna questa disciplina sportiva.

Queste invece le single donne:

Vanessa: 30 anni di Licata, vive a San Leone (AG). Lavora come barlady pur essendo astemia. Ama fare sport in palestra.

Giovanna: 25 anni, di Caserta, personal trainer, insegnante di ballo ed esperta ballerina di reggaeton. Vive insieme ai suoi due adorati cani.

Ginevra: 21 anni, vive a Ladispoli (RM). Ama lo sport, la musica e la danza.

Emanuela: 36 anni di Partinico (PA), vive a Siracusa. Ex hostess di volo, ora lavora come receptionist in un hotel.

Ester: 30 anni, di Codogno (LO), vive a Varedo (MB) e lavora come assistente di Direzione di una multinazionale. Ha partecipato nel 2019 a “Donnavventura” su Rete 4.

Eleonora: 22 anni, vive a Roma. Studia giurisprudenza ma per arrotondare fa la ragazza immagine nei locali e occasionalmente la fotomodella. Ha fatto nuoto per tanti anni. Sogna una carriera da avvocato penalista.

Adelaide: 29 anni, nata a Pompei (NA), vive a Tenerife con i suoi 3 cani. Visual merchandising per Giorgio Armani.

Giada: 34 anni, di Ravenna, ha un ambulatorio di riabilitazione fisioterapica. Ha praticato tanti sport, tra cui pallavolo, beach volley e tennis.

Benedetta: 21 anni, vive a Milano dove studia lingue all’università Cattolica. Per mantenersi agli studi fa la modella e lavora a Telelombardia.

Nunzia: 30 anni, vive a Mugnano di Napoli (NA). Le piace cucinare, passeggiare e ama molto il mare.

Giulia: 21 anni, nata all’Havana, vive in provincia di Lucca. E’ network marketing per una compagnia di viaggi. Pratica equitazione e vorrebbe fare la modella.

Location

Dove è stato girato (la location) Temptation Island 2020? Il programma anche quest’anno si è svolto nel villaggio Is Morus Relais vicino Cagliari (Sardegna). Ovviamente, il reality andrà in onda rispettando tutte le regole e le norme di sicurezza anti-Coronavirus.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Temptation Island 2020 che parte oggi, 16 settembre? Al momento il numero esatto delle puntate non si conosce. L’edizione di questa estate in cui abbiamo visto Vip e nip insieme, è stata composta da 6 puntate. Stessa sorte potrebbe avere questa edizione senza personaggi noti. Temptation Island 9 sarà trasmesso ogni mercoledì, seppur non sia ancora stata resa nota la programmazione precisa: solitamente dura circa un mese con un totale di 6 puntate. La probabile programmazione di Temptation Island 2020:

Prima puntata: mercoledì 16 settembre 2020

Seconda puntata: mercoledì 23 settembre 2020

Terza puntata: mercoledì 30 settembre 2020

Quarta puntata: mercoledì 7 ottobre 2020

Quinta puntata: mercoledì 14 ottobre 2020

Sesta puntata: mercoledì 21 ottobre 2020

*la programmazione potrebbe variare

Streaming e diretta tv

Dove vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

