Chi è Nunzia Taglialatela, la tentatrice di Temptation Island 2020

Nunzia Taglialatela è una delle tentatrici di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. La ragazza single ha fatto breccia nel cuore di Alberto, fidanzato di Speranza. I due sono stati pizzicati più volte in piscina, tra coccole e abbracci. Un legame che rischia di rovinare una storia, quella tra Alberto e Speranza, che durra da ben 16 anni. Dopo aver visto il filmato, la fidanzata ha esclamato disgustata: “Che schifo, che schifo!”. Ma chi è Nunzia Taglialatela, tentatrice di Temptation Island 2020? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul reality

Nunzia ha 30 anni ed è originaria di Mugnano di Napoli. Ama molto il mare e le passeggiate. Inoltre la tentatrice si dichiara un’ottima cuoca. Lavora come addetta alle vendite nel settore dell’abbigliamento femminile. Su Instagram è seguita da circa 9mila persone, ama pubblicare foto dei suoi viaggi oltre a mostrare il suo fisico mozzafiato in alcuni scatti in costume da bagno. Come detto, nel corso di questa esperienza a Temptation Island 2020 si è molto avvicinata ad Alberto Maritato, fidanzato di Stefania Capasso. I due stanno insieme da 16 anni, ma i dubbi sul loro legame con il tempo si sono acuiti.

Tutti i tentatori e le tentatrici

Più volte Alberto ha raccontato a Nunzia Taglialatela tutti le proprie perplessità sulla sua relazione. Con la tentatrice il giovane ha instaurato subito un feeling importante, tra balli sensuali e carezze. Il ragazzo è arrivato addirittura a definire la sua Speranza come “l’antidonna”. Vedendo questi video, la fidanzata ha reagito comprensibilmente male: “A questo punto, non ho dubbi che mi abbia fatto di tutto, fuori. Non mi sono mai fidata di lui, ma non l’ho mai scoperto. Non mi ami più, ok, però fermati a pensare che di là c’è qualcuno. Mi è scaduto proprio, provo un senso di schifo totale”. Come andrà a finire?

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è la tentatrice single di Temptation Island 2020, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata ogni mercoledì su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

Potrebbero interessarti Temptation Island 2020, il falò di confronto tra Davide e Serena Chi è Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta Carmine in Mare Fuori The Good Lord Bird, le anticipazioni della prima puntata