Temptation Island 2020, chi sono Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda dal 16 settembre su Canale 5. Si tratta di una coppia che sta insieme da 6 anni e per Carlotta si tratta di un punto di svolta. Lei vorrebbe fare il passo successivo e sposarsi, mentre lui è “super moderno” e preferisce per ora la convivenza. Ma scopriamo qualcosa di più sulla coppia di Temptation Island 2020.

Chi è Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola, 27 anni, è nata il 24 febbraio 1993 e viene da Anzio (vicino Roma). Ha una sorella alla quale è molto legata e suo padre lavora nell’ambiente degli yacht. Dopo il diploma al liceo di Scienze Umane, frequenta l’Università Roma Tre e nel frattempo trova lavoro presso il Fenice Outlet di Nettuno. Un’occupazione che le permette di dedicarsi alla sua grande passione: moda, scarpe e beni di lusso.

Chi è Nello Sorrentino

Nello Sorrentino è il fidanzato di Carlotta e ha 32 anni. È nato il 4 dicembre 1988 ed è di Napoli, che è non solo la sua città natale, ma anche la squadra del cuore, visto che si ritiene un tifoso sfegatato. Anche per lui, come per la fidanzata, è la prima esperienza nel mondo della tv.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: perché partecipano a Temptation Island 2020?

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino partecipano a Temptation Island, in onda dal 16 settembre su Canale 5, perché Carlotta vorrebbe concretizzare il rapporto e passare allo step successivo: il matrimonio. Nello non ci pensa e, al massimo, è disposto ad accettare la convivenza. “Siamo arrivati ad un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo oppure ci lasciamo – ha detto la ragazza -. Ma ho sbagliato persona perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio”.

