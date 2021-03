Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla quarta puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Le anticipazioni della quarta puntata rivelano che grande protagonista sarà il pubblico da casa il quale, attraverso i social, potrà prendere una importantissima decisione per le sorti dei naufraghi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sull’Isola. Uno dei premi in palio è il nuovo naufrago Andrea Cerioli.

Inoltre, secondo le anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2021 di stasera, c’è un televoto ancora aperto fra Francesca Lodo e Brando Giorgi. Uno di loro questa sera potrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi. L’eliminato (o l’eliminata) non sa che ad attenderlo c’è Parasite Island, dove potrebbe continuare la propria avventura. Dopo il ritiro di Ferdinando Guglielmotti e il rifiuto di Akash Kumar, chi sarà il prossimo naufrago ad approdarci? Lo scopriremo durante la quarta puntata di oggi.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

