Grande Fratello Vip, tutto sulla nuova edizione: concorrenti, opinionisti, streaming

Torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Mediaset che prevederà l’ingresso scaglionato di venti correnti tutti vip. Chi varcherà la porta rossa? Chi prenderà parte al gioco? Da lunedì 14 settembre, ritorna il reality show condotto anche per questa edizione da Alfonso Signorini e al suo fianco ci sarà una nuova coppia di opinionisti. Soltanto vent’anni fa debuttava sul canale principale di Mediaset questo reality show, ma quella di quest’anno sarà la quinta edizione in chiave vip. Chi vincerà porterà a casa un montepremi di 100mila euro, metà del quale andrà in beneficenza. Il programma, come la volta scorsa, andrà in onda con doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì. Come andrà la convivenza forzata di questi inquilini vip?

Grande Fratello Vip, concorrenti: il cast

I concorrenti di questa edizione saranno 20, ma non entreranno tutti insieme e non scartiamo l’opzione di vedere altri concorrenti entrare nel corso della quinta edizione. Lunedì 14 settembre entreranno in casa i seguenti concorrenti: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Venerdì sarà la volta di: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Grande Fratello Vip, opinionisti

Dopo la coppia Pupo e Wanda Nara dello scorso anno, quest’anno il GF Vip vedrà come coppia di opinionisti sempre Pupo, ma affianco da un’ex gieffina, Antonella Elia, reduce da Temptation Island Vip. A condurre per al seconda volta sarà Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, quante puntate?

Quante puntate andranno in onda? Al momento non è stato comunicato ufficialmente. Ad oggi (dalla prima edizione del 2016) sono andate in onda 56 puntate. Venti nell’ultima edizione dello scorso anno. Indicativamente quindi dovrebbero essere una ventina anche le puntate del 2020. Quel che sembra certo è che verranno trasmessi due appuntamenti a settimana. Ecco la programmazione:

Prima puntata: lunedì 14 settembre 2020

Seconda puntata: venerdì 18 settembre 2020

Terza puntata: lunedì 21 settembre 2020

Quarta puntata: venerdì 25 settembre 2020

Quinta puntata: lunedì 28 settembre 2020

Sesta puntata: venerdì 2 ottobre 2020

Settima puntata: lunedì 5 ottobre 2020

Ottava puntata: venerdì 9 ottobre 2020

Nona puntata: lunedì 12 ottobre 2020

Decima puntata: venerdì 16 ottobre 2020

Undicesima puntata: lunedì 19 ottobre 2020

Dodicesima puntata: venerdì 23 ottobre 2020

Tredicesima puntata: lunedì 26 ottobre 2020

Quattordicesima puntata: venerdì 30 ottobre 2020

Quindicesima puntata: lunedì 2 novembre 2020

Sedicesima puntata: venerdì 6 novembre 2020

Diciassettesima puntata: lunedì 9 novembre 2020

Diciottesima puntata: venerdì 13 novembre 2020

Diciannovesima puntata: lunedì 16 novembre 2020

Ventesima puntata: venerdì 20 novembre 2020

Grande Fratello Vip, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il Grande Fratello Vip? Il reality show va in onda con doppio appuntamento settimanale – lunedì e venerdì – a partire da lunedì 14 settembre in prima serata, ore 21:25, su Canale 5. Come fare per vederlo? Basta sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di un decoder Sky al tasto 105. Se volete seguire in diretta streaming invece basta andare su MediasetPlay.

Per il daytime, dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Canale 5, mentre su Italia 1 alle ore 18:00. Su Mediaset Extra invece tutti i giorni in diretta dalle ore 9:00 alle 6:00 del giorno successivo. Infine su La5 dal lunedì al venerdì in diretta alle ore 13:40.

