Pierpaolo Pretelli, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. È conosciuto dal grande pubblico per essere l’ex velino di Striscia la Notizia. Si tratta di uno dei più giovani concorrenti di quest’edizione. Ma chi è Pierpaolo Pretelli? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul programma

Chi è Pierpaolo Pretelli del Grande Fratello Vip 2020

Classe 1995, ha soltanto 25 anni. Pierpaolo è originario di Maratea, ma dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza. Inizia facendo lavori tra i più disparati, finché non arriva la grande occasione nel 2013, quando supera il provino per diventare velino di Striscia la Notizia, in coppia di un altro ex concorrente del Gf Elia Fongaro. Già nel 2011 aveva esordito come ballerino all’interno dello show I migliori anni, condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Dopo queste esperienze, Pierpaolo Pretelli ha fatto il modello per diverse campagne pubblicitarie. È stato poi uno dei tentatori single di Temptation Island Vip e corteggiatore di Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella. Ha partecipato come ospite a diverse trasmissioni ed è stato inviato per Barbara d’Urso. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che nel 2017 Pierpaolo è diventato anche papà di uno splendido bimbo nato dall’amore tra lui e la modella Ariadna Romero, relazione arrivata purtroppo al capolinea nel 2018. Di recente, è stato paparazzato in compagnia di Ginevra Lambruschi, influencer con la quale il bel Pierpaolo sembra abbia avuto un piccolo flirt. È un grande appassionato di sport, in particolare calcio e canottaggio. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 159mila persone.

