Matilde Brandi, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Riparte l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta per la sua miscela celebrity da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, ma entreranno nella casa a scaglioni. Nel primo gruppo, che fa il suo ingresso lunedì 14 settembre 2020, c’è anche Matilde Brandi. Vediamo insieme chi è.

Chi è Matilde Brandi del Grande Fratello Vip 2020

Nata a Roma il 27 febbraio 1969, Matilde è ballerina e showgirl. Ha iniziato a studiare danza sin da bambina, si è diplomata nel 1990 al balletto di Roma ed esordisce nella trasmissione di Gigi Proietti Club ’92. Ha poi partecipato a Fantastico condotto da Raffaella Carrà, poi è entrata nel corpo di ballo di Buona domenica con Lorenza Mario. Ha partecipato a diverse trasmissioni come Re per una notte, Fantastica italiana e ha anche vinto il premio di miglior ballerina televisiva dell’anno nel 1996. Torna come prima ballerina a Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo, e nel 1998 debutta come conduttrice del programma Super. Ha preso parte a Francamente me ne infischio, Torno sabato, Domenica in e L’anno che verrà. È entrata anche nel cast del Bagaglino e ha condotto poi la decima edizione di Scommettiamo che…? Ha poi condotto Tale e quale Show nel 2018, l’anno seguente invece insieme a Maria Teresa Ruta ha condotto il cooking show Chef che passione. Matilde ha un compagno, Marco Costantini, con il quale ha avuto due figlie gemelle, Sofia ed Aurora, che oggi hanno 14 anni.

