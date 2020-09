Andrea Zelletta, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip

Riparte l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta per la sua miscela celebrity da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, ma entreranno nella casa a scaglioni. Nel primo gruppo, che fa il suo ingresso lunedì 14 settembre 2020, c’è anche Andrea Zelletta. Vediamo insieme chi è.

Chi è Andrea Zelletta del Grande Fratello Vip 2020

Classe 1993, Andrea Zelletta, ex promessa del calcio, ha messo da parte il pallone per sfilare su tantissime passerelle internazionali per i marchi più famosi al mondo. La carriera da modello è partita per caso, lavorava come personal trailer a Milano e, grazie agli amici, ha iniziato a sfilare. Da quel momento ha iniziato a viaggiare in lungo e in largo. In tv è stato tronista di Uomini e Donne dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata Natalia, a sua volta una modella, entrambi molto social. Andrea infatti è seguito da oltre 500mila follower su Instagram. Tra i suoi hobby c’è anche la musica.

