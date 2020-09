Enock Barwuah, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip

Riparte l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta per la sua miscela celebrity da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, ma entreranno nella casa a scaglioni. Nel primo gruppo, che fa il suo ingresso lunedì 14 settembre 2020, c’è anche Enock Barwuah. Vediamo insieme chi è.

Chi è Enock Barwuah del Grande Fratello Vip 2020

Enock Barwuah, nato a Brescia il 20 febbraio 1993, è il fratello biologico di Mario Balotelli. Come lui, Enock è un calciatore. Prima dello scoppio della pandemia, era attaccante dell’Usd Caravaggio, una squadra della provincia di Bergamo che milita nel campionato di serie D. Anche Enock è considerato una promessa del calcio come suo fratello. Nel 2012, è andato con lui infatti in Inghilterra dove ha disputato qualche partita nello Stroke City e nel Salford City. Poi è tornato in Italia, indossando numerose magliette di diverse squadre di calcio di serie minori. Il suo sogno è quello di poter giocare in serie A.

