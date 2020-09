Tommaso Zorzi, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Uno dei concorrenti più attesi di questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Tommaso Zorzi, influencer molto seguito sui social. Riparte il 14 settembre l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Ma chi è Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul programma

Chi è Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip 2020

Classe 1995, il noto influencer è nato a Milano il 2 aprile ed ha dunque 25 anni. Ha vissuto per diversi anni a Londra dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in Economia. Una volta tornato a Milano, è diventato celebre grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del docureality di MTV Riccanza, trasmesso a cavallo tra il 2016 e il 2017.

Tra il 2017 e il 2018 Tommaso Zorzi partecipa alla seconda edizione del talent show Dance dance dance in onda su Tv8, programma nel quale ha gareggiato in coppia con Roberta Ruiu, ex componente delle Lollipop. Successivamente partecipa a Pechino Express nella settima edizione, ma si è dovuto ritirare dall’adventure show di Rai 2 poiché essendo in coppia con Paola Caruso, quest’ultima scoprì di essere incinta dopo alcune puntate.

E’ stato inviato a Sanremo per La vita in diretta nel 2019, dopo è tornato nello spin-off di Riccanza intitolato Riccanza Deluxe. Quest’anno ha condotto il pre-show del La pupa e il secchione e viceversa su Mediaset Play, insieme a Giulia Salemi. Grande amante di moda, il concorrente del Grande Fratello Vip ha realizzato il proprio sogno di creare un suo brand.

Molto attivo sui social, dal canale YouTube al profilo Instagram seguito da 830.000 followers, con i quali condivide in modo ironico molti momenti della sua giornata. Ha scritto un libro intitolato Siamo tutti bravi con i ragazzi degli altri. Quando aveva 18 anni ha detto ai suoi genitori di essere gay. Attualmente è single, ma in passato ha avuto una relazione con Marco Ferrero.

Potrebbero interessarti Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e streaming del film Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata: trama e anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: quante puntate, quando va in onda e finisce