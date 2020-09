Patrizia De Blanck, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Riparte l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta per la sua miscela celebrity da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, ma entreranno nella casa a scaglioni. Nel primo gruppo, che fa il suo ingresso lunedì 14 settembre 2020, c’è anche Patrizia De Blanck. Vediamo insieme chi è.

Chi è Patrizia De Blanck del Grande Fratello Vip 2020

Patrizia De Blanck, classe 1940, è nota anche come la “contessa del popolo”, una donna che dice sempre quello che pensa senza alcuna ipocrisia, doti che l’hanno resa uno dei personaggi più gettonati dei talk show. La sua villa a Monte Carlo è stata frequentata da tantissimi personaggi internazionali (Chagall, Churchill, Kennedy) ed è stata per tanti anni protagonista della cronaca rosa. La sua carriera televisiva è decollata nel 1960, come valletta del programma Il Musichiere, ma la popolarità è arrivata grazie a Piero Chiambretti con Chiambretti c’è: era il 2002. Ha partecipato ad altri programmi come Domenica in e altri reality show come Il Ristorante e L’isola dei famosi. Nel 2018 è stata ospite della terza edizione del Grande Fratello Vip per un incontro con la “marchesa” Daniela del Secco d’Aragona per discutere della veridicità del titolo di quest’ultima. Nel 2020 invece sarà una dei 20 concorrenti del Grande Fratello Vip. Patrizia ha anche pubblicato un’autobiografia intitolata “A letto con il diavolo”. È mamma di Giada.

Potrebbero interessarti Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e streaming del film Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata: trama e anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: quante puntate, quando va in onda e finisce