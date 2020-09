Dayane Mello, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Riparte l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta per la sua miscela celebrity da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, ma entreranno nella casa a scaglioni. Nel primo gruppo, che fa il suo ingresso lunedì 14 settembre 2020, c’è anche Dayane Mello, un nome che in tanti conosceranno. Vediamo insieme chi è.

Chi è Dayane Mello del Grande Fratello Vip 2020

Nata il 27 febbraio 1989, Dayane Mello è una delle modelle più famose a livello mondiale. La sua carriera è iniziata in Brasile, ma molto presto si è spostata in giro per il mondo (guadagna popolarità in Cile dove si trasferisce a soli 17 anni) ed è arrivata in Italia: qui, nel 2014, si è fatta conoscere per aver partecipato a Ballando con le stelle. Abbiamo visto Dayane in diversi programmi televisivi come L’Isola dei famosi, Pechino Express. La modella è mamma di una bambina, Sofia, 7 anni, nata dalla relazione con Stefano Sala, concorrente della terza edizione del GFVip, dal quale si è però separata nel 2017. Prima di lui, ha avuto una storia con Mario Balotelli. Attualmente Dayane è single, anche se fino a qualche mese fa si parlava di una sua relazione con Gianmaria Antinolfi, la stessa fiamma estiva di Belen Rodriguez (che si è rivelata essere un fuoco di paglia).

Testimonial di tantissimi brand come L’Oreal, Yamamay, Colmar e tanti altri, Dayane ha partecipato proprio quest’anno all’edizione di Pechino Express insieme a Ema Kovac. Come ha raccontato a Verissimo, ha cinque fratelli che sono stati cresciuti dal fratello più grande, poiché la madre li avrebbe abbandonati a loro stessi sin da piccoli. Dayane ha un account Instagram dov’è seguita da 93,1mila follower.

