Flavia Vento, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Riparte l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta per la sua miscela celebrity da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, ma entreranno nella casa a scaglioni. Nel primo gruppo, che fa il suo ingresso lunedì 14 settembre 2020, c’è anche Flavia Vento, un nome che in tanti conosceranno. Vediamo insieme chi è.

Chi è Flavia Vento del Grande Fratello Vip 2020

Flavia Vento, classe 1997, è nata a Roma. Conosciuta come grande personaggio televisivo (nonostante il periodo di latitanza), l’esordio però è avvenuto nel mondo della moda. In tv è arrivata con alcuni piccoli spot pubblicitari, il grande successo è sopraggiunto nel 2000 con Libero. In tv l’abbiamo vista in Stracult, La fattoria, Grimilde, in due edizioni de L’isola dei famosi. Al cinema invece ha recitato in Andata e ritorno e Parentesi tonde. Amante dei cani, ne ha 7 infatti, Flavia Vento è stata spesso protagonista della cronaca rosa per via delle sue storie d’amore. Per un periodo si pensava che avesse avuto un flirt con Francesco Totti mentre lui era già legato a Ilary, ma lui ha sempre smentito tutto. Ha avuto una storia con l’attore Fabrizio Bentivoglio e con il regista Mimmo Calopresti. Nel 2012, Flavia ha scritto un libro di poesie, Parole al vento.

