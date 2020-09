Elisabetta Gregoraci, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Riparte l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta per la sua miscela celebrity da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, ma entreranno nella casa a scaglioni. Nel primo gruppo, che fa il suo ingresso lunedì 14 settembre 2020, c’è anche Elisabetta Gregoraci, un nome che in tanti conosceranno. Vediamo insieme chi è.

Chi è Elisabetta Gregoraci del Grande Fratello Vip 2020

Nata nel 1980, Elisabetta Gregoraci sogna di entrare nel magico mondo della televisione sin da bambina e nel 1997 ci riesce vincendo il titolo di Miss Calabria, che le spalanca le porte per partecipare a Miss Italia dove vincerà la fascia di “Miss Sorriso”. Appena maggiorenne, la Gregoraci si è trasferita a Roma dove ha iniziato a lavorare dapprima come modella e poi, nel 2000, finalmente in televisione conducendo Euro2000 suItalia 7. Poi l’abbiamo vista qualche anno dopo su Rai 2 alla conduzione di Destinazione Sanremo affiancando Pippo Baudo e Claudio Cecchetto. Dopodiché è la volta del cast di Un medico in famiglia, popolarissima fiction di Rai 1, e poi la grande popolarità arriva con Libero. Ha partecipato al reality Ritorno al presente, al game Il Mappollo con Pupo e in seguito l’abbiamo vista nei programmi come Quelli che il calcio, Buona domenica, Celebrity bisturi – come ospite – e L’estate sta finendo. Nel 2012 ha condotto il proramma Made in Sud, un’esperienza durata fino al 2017, quando poi è subentrato Stefano De Martino. Poi ha condotto lo spettacolo Battiti Live.

Per la cronaca rosa, il nome di Elisabetta Gregoraci è stato associato – e ancora oggi lo è – per molto tempo a quello di Flavio Briatore: i due si sono conosciuti nel 2005 e si sono sposati dopo tre anni. Hanno avuto un figlio insieme, Nathan Falco, ma nel 2017 si sono separati; restano comunque in ottimi rapporti. Inoltre, la Gregoraci ha scritto un libro per bambini, delle favole, ed è impegnata attivamente in varie associazioni benefiche in Italia e in Africa: è testimonial della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i tumori. Su Instagram è seguita da 1,2 milioni di folllower.

