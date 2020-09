Massimiliano Morra, chi è il concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Massimiliano Morra, all’anagrafe Gabriele Massimiliano Morra, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 al via oggi – 14 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Ma chi è Massimiliano Morra? Che fa nella vita? Massimiliano nasce a Napoli il 30 luglio del 1986, è un attore ed ex modello italiano. Giovanissimo inizia a lavorare come modello, diventando testimonial di vari marchi e aziende d’abbigliamento nazionali ed internazionali. Nel 2010 vince il titolo di Il più bello d’Italia.

Nel 2013 Massimiliano Morra esordisce sul piccolo schermo come protagonista maschile, accanto a Manuela Arcuri, della miniserie televisiva Pupetta – Il coraggio e la passione, regia di Luciano Odorisio, in cui interpreta il ruolo del boss della malavita Michele De Nicola. Sempre nel 2013 è co-protagonista, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi, di Baciamo le mani – Palermo New York 1958, regia di Eros Puglielli.

Nel 2014 è tra i protagonisti della seconda stagione de Il peccato e la vergogna. Ad aprile dello stesso anno Morra ritorna sul piccolo schermo con la miniserie televisiva Rodolfo Valentino – La leggenda, regia di Alessio Inturri, dove interpreta l’attore Ramón Novarro. Successivamente è co-protagonista della miniserie Furore – Il vento della speranza.

Nel 2015, dopo aver girato come co-protagonista, accanto a Gabriel Garko, Stefania Sandrelli e Adua Del Vesco, Non è stato mio figlio, regia di Luigi Parisi e Alessio Inturri, ritorna sul set con Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Nel luglio del 2016 inizia le riprese della seconda stagione di Furore – Il vento della speranza. Nel 2018 prende parte come concorrente nel talent show Ballando con le stelle.

Massimiliano Morra: vita privata, fidanzata

Nel 2014 Massimiliano Morra è stato legato sentimentalmente alla collega attrice Adua Del Vesco, relazione terminata nello stesso anno. Massimiliano è ovviamente presente sui social network, in particolare su Instagram dove condivide scatti legati al lavoro e alla sua vita privata. “Oramai ci siamo, manca davvero poco – ha scritto nel suo ultimo post prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 -. Questo è l’ultimo post prima dell’inizio di questa nuova avventura. In questi anni mi avete sostenuto e dimostrato tutto il vostro affetto . In questo viaggio voglio mostrarvi chi è Massimiliano, non i personaggi che ho interpretato nelle fiction che conoscete. Spero nel vostro enorme sostegno e affetto che sarà ancor più determinante per arrivare fino in fondo. Un grande saluto anche alla mia ragazza, la mia famiglia, i miei amici più stretti e la mia nonnina! Il profilo sarà gestito comunque dal mio staff personale. Cerchiamo tutti insieme di arrivare in fondo al traguardo! Vi voglio bene”.

Potrebbero interessarti Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e streaming del film Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata: trama e anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: quante puntate, quando va in onda e finisce