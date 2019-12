Ascolti tv venerdì 6 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 6 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera la sfida era sulla carta abbastanza impari: da un lato, su Rai 1, la nuova trasmissione condotta da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, 20 anni che siamo italiani, che nelle scorse settimane ha sempre registrato numeri soddisfacenti; dall’altro, su Canale 5, la nuova fiction Il processo, della quale dopo l’esordio di settimana scorsa si è già iniziato a parlare di flop. Sugli altri canali, c’era il film Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno (Italia 1), Un Fantastico Via Vai (Rai 3) e la trasmissione Petrolio (Rai 2).

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 6 dicembre?

Ascolti tv 6 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine, come previsto, a vincere la serata è stato Rai 1 con 20 Anni che Siamo Italiani, seguito da 3.467.000 spettatori con uno share del 16,6 per cento. Cala ancora, invece, Il processo su Canale 5: la seconda puntata della fiction ha registrato soltanto 1.397.000 ascolti tv, fermandosi all’8 per cento di share. Un vero fallimento.

Il crollo di Canale 5 ha regalato spettatori a tutti gli altri canali, ma soprattutto a Rete 4: il terzo programma più visto della serata è stato infatti Quarto Grado, con 1.410.000 spettatori e il 7,9 per cento di share. Poco dietro Rai 3 con Un Fantastico Via Vai (1.231.000 spettatori e 5,2 per cento) e Italia 1 con Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno (1.326.000 ascolti tv e share del 6,8 per cento).

Ottimi numeri anche per Fratelli di Crozza, sul Nove, seguito da 1.362.000 spettatori (5,7 per cento). Su La 7 Propaganda Live ha registrato invece 892.000 spettatori (4,9 per cento), mentre su Tv8 MasterChef Italia 8 ha segnato il 3,1 per cento con 642.000 spettatori. Male invece Petrolio, su Rai 2, che è stato seguito da 648.000 persone (3,3 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

In Access prime time vince la sfida degli ascolti I soliti ignoti di Amadeus che ottiene 4.814.000 spettatori con il 19,4 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.964.000 spettatori con uno share del 15,9 per cento. Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post totalizza il 2,5 per cento con 624.000 ascolti tv. Su Italia 1 la serie CSI Miami ha registrato 1.247.000 spettatori con il 5,2 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

La battaglia tra i quiz del preserale è vinta nuovamente da L’Eredità su Rai 1 che ha divertito 4.764.000 spettatori (24,6 per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha segnato 3.263.000 spettatori con il 17,3 per cento di share.

