Petrolio, le anticipazioni della prima puntata in onda su Rai 2

Petrolio è il programma-documentario di Duilio Giammaria che arriva in prima serata su Rai 2 con la prima puntata a partire da venerdì 6 dicembre 2019.

Il programma, giunto alla sua undicesima edizione, può contare su oltre 125 puntate alle sue spalle ma torna con una nuova veste: quest’edizione sarà dedicata alle grandi inchieste internazionali che porta in prime time i grandi temi del mondo ma con una formula diversa.

In principio, Petrolio è nato per Rai 1 sei anni fa ma quest’anno va in onda su Rai 2 e il programma introduce due segmenti nuovi: il black mirror e gli haters.

Di seguito, ecco le anticipazioni della prima puntata di Petrolio, in onda venerdì 6 dicembre 2019 in prima serata, dalle ore 21:20 su Rai 2.

Tutto quello che c’è da sapere su Petrolio, il programma di Duilio Giammaria

Petrolio, le anticipazioni della prima puntata: Il mondo (segreto) di Amazon

Cosa succede in questa prima puntata di Petrolio? Intitolata Il mondo (segreto) di Amazon, la prima puntata parlerà dell’arco di tempo che fa dal Black Friday a Natale, quando gli acquisti online diventano realtà.

Gli italiani, durante il weekend del Black Friday, hanno già speso 2 miliardi di euro. L’impatto che questi e-commerce hanno sul nostro stile di vita è senza misure e Amazon è sicuramente un colosso in questo settore, il negozio più grande al mondo inventato da Jeff Bezoz esattamente 25 anni fa.

Quello che Amazon ha regalato il mondo è un acquisto a portata di click, ne basta uno per ottenere quello che si vuole e in tempi rapidissimi. E, così come lo acquisti, lo puoi rimandare indietro alla stessa velocità. Ma come funziona davvero Amazon?

La stessa domanda se l’è posta Duilio Giammaria, che è arrivato a Seattle per arrivare al cuore di Amazon, dove tutto è iniziato. Il suo reportage esclusivo porta le telecamere italiane per la prima volta nel quartier generale di Amazon, nel suo immenso magazzino logistico, dove uomini e robot lavorano fianco a fianco.

Centinaia di centri di distribuzione, 650 mila dipendenti, milioni di prodotti online, miliardi di pacchi spediti ogni anno. Ma cosa si nasconde dietro la macchina di Amazon?

Nella puntata di Petrolio si parlerà di robotica, algoritmi, uso dei dati, condizioni del lavoratore.

Petrolio, gli ospiti della prima puntata

Gli ospiti in studio di Petrolio saranno diversi, a partire da Tommaso Valletti, economista e docente all’Imperial College di Londra. E ancora Francesca Bria, consulente per le Nazioni Unite sull’innovazione digitale, Alberto Forchielli, imprenditore, Stefano Mannoni, docente universitario, Stefano Feltri, giornalista economico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, Sandro Ferri, fondatore di E/O e Jasmine Cristallo, attivista del movimento delle Sardine.

Petrolio vi aspetta venerdì 6 dicembre 2019 in prima serata, ore 21:20, su Rai 2.