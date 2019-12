Un fantastico via vai, il film: trama, cast e streaming

Un fantastico via vai è un film del 2013 scritto, diretto e interpretato (com’è solito fare) da Leonardo Pieraccioni.

La commedia è stata girata ad Arezzo, Toscana e nel film è presente la canzone omonima scritta e interpretata dal cantautore Colore (Mattia Pattaro), realizzata appositamente per il film.

Il film è arrivato nelle sale nel 2013 ed è stato un discreto successo al botteghino. Ma di cosa parla Un fantastico via vai? Qual è la trama? E chi fa parte del cast? E dove vederlo in tv e in streaming?

Un fantastico via vai, la trama del film

Un fantastico via vai parla di Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica: questa è la famiglia Nardi, tranquilla e normale come tutte le altre famiglie di ceto medio borghese. Arnaldo lavora come impiegato, la moglie invece è un’insegnante e le figlie vanno in terza media, dovranno affrontare a breve l’esame decisivo per il passaggio al liceo.

Arnaldo, a 45 anni suonati, ha un lavoro sicuro in banca e una villetta nella quieta provincia italiana. Presto un equivoco spinge la moglie a cacciarlo via di casa e Arnaldo, anziché esserne dispiaciuto, coglie l’opportunità per reinventare la sua vita, che negli ultimi tempi era diventata monotona e triste.

Dopo aver risposto a un annuncio, Arnaldo si ritrova a convivere con quattro studenti universitari, ognuno con qualche problema alla mano.

C’è Camilla, che non ha detto ai suoi genitori di essere in dolce attesa. Marco studia medicina ma non sopporta la vista del sangue, mentre Anna ha perso i contatti con il padre. Edoardo, mulatto, invece è fidanzato con una ragazza il cui padre è un razzista convinto.

Un fantastico via vai, il cast

Chi vediamo nel cast? Protagonista è Leonardo Pieraccioni, che qui interpreta il papà Arnaldo.

Al suo fianco Serena Autieri, la bell’attrice napoletana che interpreta la moglie Anita.

Maurizio Battista invece interpreta Giovannelli, Marco Marzocca interpreta Esposito, Marianna Di Martino interpreta Camilla, Chiara Mastalli si cala nelle vesti di Anna, Giuseppe Maggio invece interpreta Marco e David Sef invece interpreta Edoardo.

Infine nel cast vediamo anche Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello.

Un fantastico via vai, dove vederlo in tv e in streaming

Ma dove vedere Un fantastico via vai? Il film viene mandato in onda venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 21:20, su Rai 3.

Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al terzo tasto del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 503 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film, ma in diretta streaming, può collegarsi tramite pc, smartphone e tablet alla piattaforma di RaiPlay, che consente di seguire in diretta tutti i contenuti mandati in onda in tv.