Il cavaliere oscuro – Il ritorno: trama, cast e trailer del film stasera su Italia 1

Questa sera, venerdì 6 dicembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Il cavaliere oscuro – Il ritorno, film del 2012 per la regia di Christopher Nolan. La pellicola, basata sul supereroe Batman ideato da Bob Kane e Bill Finger, è il capitolo conclusivo di una trilogia iniziata nel 2005 con Batman Begins e proseguita nel 2008 con Il cavaliere oscuro, entrambi diretti da Nolan e con protagonista Christian Bale.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il cavaliere oscuro il ritorno film: la trama

Sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in quell’istante da eroe a fuggiasco. Prendendosi la colpa della morte del procuratore distrettuale Harvey Dent, il Cavaliere oscuro ha sacrificato tutto per ciò che lui e il Commissario Gordon speravano fosse un bene superiore. Per un po’ di tempo la bugia ha funzionato, in quanto l’attività criminale a Gotham City è stata schiacciata dal peso del Dent Act, una legge anti crimine. Ma tutto cambierà con l’arrivo di una astuta ladra con uno strano piano in mente. Molto più pericoloso, comunque, è l’arrivo di Bane, un terrorista mascherato i cui spietati piani per Gotham portano Bruce a uscire dal suo esilio auto-imposto. Ma anche se indossa nuovamente il mantello e il cappuccio, Batman potrebbe non essere abbastanza forte per fermare Bane.

Il cavaliere oscuro il ritorno film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Christian Bale – Bruce Wayne / Batman

– Bruce Wayne / Batman Michael Caine – Alfred Pennyworth

– Alfred Pennyworth Gary Oldman – James Gordon

– James Gordon Anne Hathaway – Selina Kyle / Catwoman

– Selina Kyle / Catwoman Tom Hardy – Bane

– Bane Marion Cotillard – Miranda Tate / Talia al Ghul

– Miranda Tate / Talia al Ghul Joseph Gordon-Levitt – Robin John Blake

– Robin John Blake Morgan Freeman – Lucius Fox

– Lucius Fox Ben Mendelsohn – John Daggett

– John Daggett Matthew Modine – Peter Foley

Il cavaliere oscuro il ritorno film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Il cavaliere oscuro il ritorno film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Il cavaliere oscuro – Il ritorno in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 6 dicembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming