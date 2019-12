20 anni che siamo italiani, la seconda puntata del programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Due conduttori insieme per la prima volta in tv, precisamente su Rai 1: Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada al timone della stessa nave. 20 anni che siamo italiani è il nuovo programma che intratterrà il pubblico di Rai 1 con altre due puntate.

Dopo l’ottimo esordio della prima puntata, che ha intrattenuto 3.886.000 spettatori agli ascolti pari al 19,3% di share, 20 anni che siamo italiani ha intenzione di portare sui piccoli schermi degli italiani nuovi ospiti e tanta musica.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di 20 anni che siamo italiani.

20 anni che siamo italiani, le anticipazioni della seconda puntata

Anche per questa seconda puntata, saranno presenti tantissimi ospiti in compagnia dei padroni di casa, pronti ad animare la serata degli italiani.

Come nella prima puntata, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada si racconteranno come un libro aperto, tornando indietro nel tempo e cacciando dal cilindro aneddoti dei loro 20 anni da italiani e spiegando come siano cambiate, nel tempo, usi, costumi e gusti nel nostro paese.

Sul palcoscenico, insieme ai conduttori, vedremo diversi artisti del mondo dello spettacolo italiano come Emma, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro.

Gli artisti ospiti ricorderanno insieme ai conduttori quello che ha segnato gli ultimi due decenni, diventando un punto di riferimento per le ultime generazioni.

Gli ospiti della seconda puntata di 20 anni che siamo italiani

Potrebbero interessarti 20 anni che siamo italiani, gli ospiti della seconda puntata di stasera su Rai 1 Petrolio Algoritmo di Natale, il programma di Duilio Giammaria su Rai 2 Petrolio, le anticipazioni della prima puntata in onda su Rai 2

20 anni che siamo italiani: come partecipare con l’hashtag

Anche in questa puntata ci sarà un’orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino. Saranno tante le sorprese nel corso della serata.

I telespettatori potranno prendere parte attivamente al programma: tramite l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, tutti potranno dire cos’è che ricordano degli ultimi vent’anni.

Il programma, di Martino Clericetti, Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori, Walter Santillo, Paola Vedani, arriva su Rai 1 venerdì 6 dicembre 2019, dalle ore 21:25.