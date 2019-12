20 anni che siamo italiani: gli ospiti della seconda puntata

Chi siete stati negli ultimi 20 anni? Cosa avete fatto e che usanze avete rispettato? Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono i conduttori di 20 anni che siamo italiani, un programma speciale che va in onda su Rai 1 e che, per tre appuntamenti, propone al pubblico un tuffo nel passato, ripercorrendo le tappe più importanti degli ultimi 20 anni e analizzare cos’è che è cambiato tra usi, costumi e tradizioni.

I due conduttori colgono l’occasione per celebrare un anniversario speciale, vent’anni fa, ognuno per i suoi motivi, entrambi iniziano a muoversi nel panorama italiano. Gigi D’Alessio, che da napoletano è passato alla fama nazionale partecipando a Sanremo, e la Incontrada che ha lasciato l’assolata Spagna per intraprendere una carriera made in Italy.

Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, 20 anni che siamo italiani torna ad animare il venerdì sera con altri ospiti e tanti aneddoti. Il tutto, accompagnato da un’orchestra diretta da Adriano Pennino e composta da 26 elementi.

Il pubblico da casa potrà interagire condividendo sui social l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani e raccontare cos’è che ricordano degli ultimi vent’anni.

Di seguito, vediamo quali sono gli ospiti di 20 anni che siamo italiani della seconda puntata, in onda venerdì 6 dicembre 2019.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

20 anni che siamo italiani, gli ospiti della seconda puntata

Anche in questa seconda puntata, ad accompagnare i due conduttori ci saranno diversi ospiti. Nella prima, abbiamo visto volti noti come Amadeus, Gianna Nannini, Claudio Amendola e Giorgio Panariello.

Di seguito, ecco quali saranno i vip che accompagneranno Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada nel loro viaggio nel tempo:

Potrebbero interessarti 20 anni che siamo italiani, la seconda puntata del programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Petrolio Algoritmo di Natale, il programma di Duilio Giammaria su Rai 2 Petrolio, le anticipazioni della prima puntata in onda su Rai 2

Emma

Flavio Insinna

Alessio Boni

Marco Masini

Michele Placido

Rocío Muñoz Morales

Ficarra e Picone

Achille Lauro

L’appuntamento con “20 anni che siamo italiani” è per stasera, venerdì 6 dicembre 2019, a partire dalle 21:25 su Rai 1.

Come vedere Rai 1 in streaming