Ascolti tv domenica 27 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 27 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di una nuova fiction molto amata dagli italiani, la cui protagonista è nota come il corrispettivo femminile del Commissario Montalbano. Canale 5 ha puntato invece sull’ennesimo film che, seppur tanto amato, resta pur sempre una replica.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, domenica 27 ottobre?

Ascolti tv 27 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Imma Tataranni Sostituto procuratore: l’episodio, intitolato Dalla parte degli ultimi, ha interessato 4.742.000 spettatori agli ascolti con il 22.2% di share. Non resta che chiedersi: si farà una seconda stagione? Vanessa Scalera, la protagonista, lo spera vivamente. E pensare che la precedente puntata di Imma Tataranni aveva portato a casa 5.040.000 stracciando la concorrenza della D’Urso in prima serata.

Un dato che non può essere replicato, anche perché la D’Urso e il suo Live hanno cambiato posto nella programmazione televisiva: non temete, la troverete sempre su Canale 5 ma di lunedì.

Sulla rete ammiraglia di Mediaset, per questa domenica 27 ottobre 2019, è andato in onda invece Benvenuti al Sud, una commedia vista e rivista dagli italiani che può contare su un cast variopinto, da Claudio Bisio ad Alessandro Siani, e che ha interessato 2.039.000 spettatori agli ascolti e il 9% di share. Non è la prima volta che Canale 5 punta alla commedia all’italiana, motivo per cui (forse) gli ascolti di questa domenica lasciano un po’ a desiderare.

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai 2 Fabio Fazio e i suoi ospiti (tra cui Emma Marrone) a Che Tempo Che Fa hanno interessato 1.812.000 spettatori agli ascolti e il 7.4% di share, mentre su Italia 1 l’appuntamento de Le Iene Show (tornato alla domenica) ha intrigato 1.712.000 spettatori agli ascolti (10.6 per cento di share).

Su Rai 3 è andato in onda il film Aspettando il re, con protagonista Tom Hanks, che ha catturato l’attenzione di 803.000 spettatori agli ascolti (3.4%).

Su Rete 4, Il segreto è arrivato a 1.078.000 spettatori (4.4 per cento), mentre su La 7 Non è l’Arena ha registrato spettatori con uno share dell’1,9 per cento.

Su Tv8, le Qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 hanno interessato 2.089.000 spettatori (9.5 per cento), mentre sul Nove Pizza Hero La sfida dei forni ha ottenuto 399.000 ascolti tv con l’1.6 per cento di share.

Potrebbero interessarti Emma Marrone ospite a Che Tempo Che Fa si racconta dopo l’intervento Che Tempo Che Fa, gli ospiti della quinta puntata in onda stasera, 27 ottobre Che Tempo Che Fa, anticipazioni della puntata di stasera, 27 ottobre

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia access prime time, ancora un successo per Rai 1 con I Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha radunato 5.227.000 spettatori con il 21 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint ne ha ottenuti invece , con uno share del per cento.

Su Rai 3 Un giorno in Pretura *Il fuoco non lascia tracce* ha registrato ascolti tv con il per cento, mentre CSI Miami su Italia 1 è arrivato a spettatori con il per cento. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend si è fermato a una media di ascolti tv ( per cento), mentre su La 7 TG La7 ha interessato spettatori (per cento). Sul Nove Camionisti in trattoria ha totalizzato ascolti tv e l’ per cento.

Ascolti tv | Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità Weekend ha avuto un pubblico di 3.262.000 spettatori (17.4 per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto spettatori con il per cento di share.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI